Hichem Mechichi : Je veillerai personnellement à mettre en place une mécanique de coordination avec les partis

Le chargé de la formation du nouveau gouvernement Hichem Mechichi a réuni, pour la première fois, ce jeudi 27 août 2020, la nouvelle équipe gouvernementale qu’il vient de proposer.

Hichem Mechichi a souligné, lors de cette rencontre, qu’il œuvrera à mettre en place des mécanismes de coordination efficaces avec les partis et les blocs parlementaires afin qu’ils puissent communiquer leurs propositions au gouvernement. Il a ajouté qu'il veillera personnellement à cette interaction positive et cette coordination bilatérale, à travers des réunions régulières.

Le chef du gouvernement désigné a ajouté, dans une déclaration relayée par Mosaïque FM, qu’il travaille en ce moment à garantir les voix nécessaires au vote de son gouvernement mardi prochain.

Concernant la formulation des objectifs du gouvernement, Hichem Mechichi a souligné que cela nécessiterait du temps, il a donc décidé de lancer un "contrat" d'objectifs avec chaque ministère, par lequel le ministre proposé s’engage dans un projet ministériel et un ensemble d'objectifs.

« Les priorités de ce gouvernement sont d’arrêter l’hémorragie des finances publiques, de limiter la dégradation du pouvoir d’achat des citoyens et de restaurer la confiance des investisseurs. Nous nous concentrerons sur l’aspect économique et financier qui a été pris en considération lors de la sélection des membres du gouvernement. Le gouvernement œuvrera à préserver les acquis du secteur public et les équilibres de l’Etat » a-t-il ajouté.

M.B.Z