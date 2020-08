Abdellatif Mekki : Mechichi soumet son équipe à une sorte de roulette russe !

Le dirigeant d’Ennahdha et ancien ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, était l’invité ce mercredi 26 août 2020, de Boubaker Akecha sur Mosaïque FM.

Abdellatif Mekki a estimé que la démarche du chef du gouvernement désigné, qui a opté pour un gouvernement de compétences indépendantes, n’est pas salutaire pour le pays, disant qu’il soumet les candidats retenus à une sorte de « roulette russe ».

« Tous les partis ont préconisé un gouvernement politique et tous les partis sont prêts à travailler ensemble contrairement à ce qu’on dit, sauf un qui de toutes façons n’est pas un parti politique. J’estime que le nouveau gouvernement ne doit même pas passer au vote devant l’ARP. Le chef de l’Etat se désengagera du gouvernement au moment même où il sera voté, s’il l’est, et dira que c’est celui du Parlement » a ajouté l’ancien ministre.

Abdellatif Mekki a appelé Hichem Mechichi à profiter du temps qui reste, avant le 1er septembre, pour rectifier sa trajectoire et intensifier les rencontres avec les partis pour éviter de foncer dans l’inconnu et dans un clivage entre forces politiques et gouvernement qui n’augurera rien de bon pour le pays.

« Rien ne garantit que le nouveau gouvernement soit voté par l’Assemblée et s’il tombe je préconiserai une solution radicale, celle de recourir à des élections anticipées par exemple. Que le gouvernement d’Elyes Fakhfakh continue de travailler n’est pas une bonne chose, il fait déjà partie du passé et si le nouveau gouvernement passe ce sera avec des intentions contradictoires comme ce fut le cas pour le gouvernement Fakhfakh qui n’est pas uniquement tombé à cause de l’affaire de conflits d’intérêt » a-t-il ajouté.

Notons qu’Ennahdha a lancé de multiples appels à Hichem Mechichi pour former un gouvernement politique basé sur les quotas partisans. Le parti n’a toujours pas annoncé sa position définitive envers les noms proposés lundi dernier mais a d’ores et déjà affirmé qu’il refuse catégoriquement un gouvernement indépendant…

M.B.Z