Hatem Mliki : Le gouvernement de Mechichi est la dernière chance du régime parlementaire en Tunisie !

Hatem Mliki, président du Bloc national, est intervenu ce mercredi 26 août 2020, sur Express FM, pour commenter la composition du nouveau gouvernement annoncée lundi soir.

Hatem Mliki a estimé que Hichem Mechichi, chargé de former le gouvernement a respecté ses engagements en optant pour des compétences indépendantes, ajoutant que son Bloc compte a priori voter pour le nouveau gouvernement.

« Dire qu’un gouvernement doit être politique n’est qu’une forme de chantage, on fait comme si on avait peur pour la démocratie or, la seule crainte à avoir en ce moment concerne la situation du pays qui ne doit absolument pas se détériorer davantage » a-t-il poursuivi.

Et d’ajouter : « Le gouvernement de Hichem Mechichi est la dernière chance du régime parlementaire en Tunisie. Nous le testons depuis 2011 et depuis 2019 nous avons essayé tous les scénarios. Si ce nouveau gouvernement ne passe pas, il faudra être objectif et se rendre à l’évidence, cela voudra dire que le régime parlementaire a été un échec et qu'il faudra alors opter pour un autre ».

Le Bloc national qui compte onze députés avait déjà salué l’approche adoptée par Hichem Mechichi qui a opté pour une équipe formée de compétences indépendantes. Un choix qui n’a pas fait l’unanimité auprès du parti islamiste Ennahdha notamment.

Le nouveau gouvernement, présenté lundi 24 août à minuit, sera soumis au vote de l’ARP mardi prochain.

M.B.Z