Nabil Karoui : Nous ne sommes pas naïfs, c'est le gouvernement du président !

Le fondateur de Qalb Tounes, Nabil Karoui, est revenu, mardi 11 août 2020, sur la décision de Hichem Mechichi de former un gouvernement composé de compétences indépendantes.

Le chargé de la formation du nouveau gouvernement en remplacement au gouvernement démissionnaire d’Elyes Fakhfakh, a annoncé la nouvelle lors d’une conférence de presse, lundi 10 août, provoquant l’ire de certains partis politiques, notamment Ennahdha et Al-Karama.

Nabil Karoui a, lui, affirmé que son parti était indifférent à la typologie du gouvernement assurant que ce qu’il l’intéressait était plutôt le programme.

« Que le gouvernement soit composé de compétences indépendantes partisanes ou non-partisanes, nous importe peu. Ce qui nous intéresse c’est la vision, le programme. Le taux de pauvreté a triplé. Le Tunisien a besoin de se nourrir et de payer ses factures. Notre seul souci est donc de faire parvenir les voix de nos électeurs », a-t-il indiqué dans une déclaration aux médias au terme de sa réunion avec le chargé de la formation du gouvernement Hichem Mechichi.

« La scène est surréaliste. Les partis politiques qui gagnent les élections ne gouvernent plus. Mais nous nous n’y attendons. Nous ne sommes pas naïfs. Si le président de la République avait voulu un gouvernement composé de partis, il aurait laisser faire la motion de retrait de confiance d’Elyes Fakhfakh et les partis choisir un nouveau chef de gouvernement », a-t-il ajouté avant de souligner que Hichem Mechichi était « sage et intelligent contrairement à monsieur ‘tu peux toujours courir’ (Elyes Fakhfakh, ndlr) ».

Estimant que le gouvernement que Hichem Mechichi souhaiterait former était « celui du Président », Nabil Karoui a avancé que le locataire de Carthage devrait assumer sa responsabilité entière et expliquer sa démarche.

« Si cela devrait arriver (mettre en place un gouvernement de compétences indépendantes, ndlr), le Parlement jouera son rôle d’observateur et on verra où cela nous mènera », a-t-il déclaré signalant que son parti prendrait ses distances et ne se prononcerait sur sa position qu’après appréhension du programme que le gouvernement Mechichi compte mettre en place.

