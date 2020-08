Maghzaoui : Ce sera un gouvernement de la peur !

« Nous sommes ouverts à toutes les idées, mais l’idée d’un gouvernement de technocrates a déjà montré ses limites par le passé. Si le gouvernement Mechichi passe, ce sera le gouvernement de la peur, puisque les députés voteront pour lui afin d’éviter la dissolution du parlement. Par la suite il n’aura aucune garantie pour réussir », indique Zouhair Maghzaoui.

Le député du bloc démocrate et dirigeant au mouvement Echaâb, Zouhair Maghzaoui a indiqué, ce mardi 11 août 2020, dans une déclaration aux médias à la suite d’une rencontre avec le chargé de la formation du gouvernement, Hichem Mechichi, qu’il ne croit pas en la réussite d’un gouvernement de technocrates estimant qu’il ne sera qu’un gouvernement de la peur.

Dans ce contexte, il a ajouté que le prochain gouvernement aura du mal à faire passer ses projets de loi et d’agir. « Maintenant, la question qui se pose concerne le rapport et le lien qu’aura le gouvernement avec les partis politiques. Nous nous sommes penchés sur la question avec Hichem Mechichi et il nous a promis d’y réfléchir ».

S.H