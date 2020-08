Hamma Hammami : Le nouveau gouvernement sera-t-il réellement indépendant ?

Le secrétaire général du Parti des travailleurs, Hamma Hammami, a indiqué, lors de son passage ce mardi 11 août 2020, sur Express FM, qu’annoncer un gouvernement de technocrates indépendant est une preuve que les élections ne veulent plus rien dire, ajoutant qu’un gouvernement quel qu’il soit ne peut pas être totalement « indépendant » dans un contexte aussi marqué par la crise.

« Le nouveau gouvernement sera-t-il indépendant ? Du FMI par exemple ? De la Banque mondiale ? De la France ? De l’UE ? Des pays du Golfe ? De la Turquie ?... Ce qui nous a amené ici, c’est que le pays est en faillite et que les responsables refusent de le dire aux Tunisiens…Nous en sommes arrivés là parce que nous sommes dans une économie rentière de consommation et non de production…on parle de gouvernement de compétences, or la compétence est dans le programme alors que personne n’en a » a-t-il souligné, appelant le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, à entreprendre une initiative législative pour enquêter sur l’endettement d’avant et après 2011.

Hamma Hammami a ensuite affirmé que la Tunisie n’est pas gouvernée par un gouvernement mais par des parties cachées et que ceux qui détiennent le pouvoir économique n’ont pas changé depuis l’ère Be Ali. Il a ajouté que la scène politique manque de la gauche car des facteurs l’ont affaiblie. « Quand le Front populaire était au Parlement nous n’avions pas ces scènes à deux balles qu’on regarde aujourd’hui, cela dit il s’est perdu au point qu’on a pensé qu’il faisait carrément partie du système » a-t-il expliqué, affirmant que la gauche œuvre à se relever et a commencé à se reprendre en main.

Le chargé de la formation du gouvernement Hichem Mechichi avait affirmé hier que les consultations qu’il a menées lui ont permis de comprendre qu’il y a de grandes divergences entre les différents partis politiques : « Il est donc impossible de trouver une formule pouvant rassembler tous les partis politiques au sein d’un même gouvernement et garantir le minimum de stabilité politique dans le pays. De surcroît, nous savons que le manque de stabilité politique est la principale cause de la crise actuelle dans le pays ».

Hichem Mechichi a, donc, indiqué que la responsabilité, l’obligation et le devoir national imposent la formation d’un gouvernement de réalisation économique et sociale, plaçant le citoyen au cœur de ses intérêts et de ses priorités. « Je considère, de ce fait, que la meilleure formule serait un gouvernement de compétences totalement indépendantes. Ses membres doivent être efficaces, intègres et prêts à assurer leurs fonctions ».

M.B.Z