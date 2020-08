Kaïs Saïed reçoit Hichem Mechichi

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu, ce lundi 10 août 2020, le chargé de la formation du prochain gouvernement, Hichem Mechichi au palais de Carthage.

A cette occasion, Hichem Mechichi a fait part au président de la République de l’avancement des consultations.

Pour sa part, le président de la République a mis l’accent sur l’importance des rencontres en cours et leur rôle dans la formation d’un gouvernement qui répond aux aspirations du peuple et à ses attentes à tous les niveaux, notamment, économiques et sociaux.

Rappelons que le chargé de la formation du gouvernement, Hichem Mechichi devra tenir une conférence de presse, aujourd’hui même, afin de présenter l’état d’avancement du processus pour la formation du gouvernement.

Depuis sa désignation par Kaïs Saïed, Hichem Mechichi multiplie les consultations avec les organisations nationales, personnalités nationales et partis politiques.

S.H