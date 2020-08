Le comité Covid-19 recommande le vaccin contre la grippe pour les femmes enceintes et les personnes âgées

Habib Ghedira, membre du Comité scientifique en charge du suivi et de la lutte contre la pandémie Covid-19, est revenu, dimanche 9 août 2020 sur les ondes de Shems FM, sur les mesures de prévention susceptibles de limiter la propagation du virus SARS-Cov-2.

Précisant que les seniors âgés de plus de 65 ans étaient particulièrement sensibles aux répercussions de cette maladie, il a réitéré l’importance de protéger cette population.

Il a évoqué, dans ce sens, la nécessité de la vaccination contre la grippe surtout que la saison de cette infection respiratoire aigüe approche.

« Les femmes enceintes, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles âgées de plus de 65 ans doivent se vacciner », a-t-il signalé ajoutant qu’en ces temps de pandémie toute personne, non vaccinée, qui se présenterait dans un établissement de santé avec les symptômes d’une grippe sera soumise à une surveillance médicale.

Dr Ghedira a rappelé que la Tunisie ne disposait pas de suffisamment de moyens pour faire face à une large vague de contaminations. « C’est pourquoi, le ministère de la Santé intervient à chaque fois sur les foyers de contamination pour contenir la propagation du virus », a-t-il affirmé.

Il convient de rappeler que la direction régionale de la santé à Kairouan a lancé une campagne de dépistage dans la région après la multiplication des cas de contamination locale. Selon le bilan du ministère de la Santé sur l’évolution de la situation épidémique en Tunisie, le gouvernorat de Kairouan comptait, jusqu’au 7 août, 41 cas confirmés de Covid-19 dont 5 locaux.

Samedi 8 août 2020, le nombre des personnes testées positives au Covid-19 en Tunisie s'est élevé à 1.678 cas sur un total de 103.423 dépistages réalisés depuis le début de la pandémie. Dix nouveaux cas locaux ont été enregistrés et douze cas importés.

On recense jusqu’au 8 août, 1.259 personnes rétablies, 368 contaminations actives, prises en charge dans des centres aménagés à cet effet, et 51 décès.

N.J.