Ghannouchi chargé d'entamer les négociations avec Saïed pour un nouveau gouvernement

Le porte-parole du mouvement Ennahdha, Imed Khemiri a indiqué, ce dimanche 12 juillet 2020, que le conseil de la Choura a décidé de charger le président du mouvement, Rached Ghannouchi, d'entamer les négociations et les concertations nécessaires avec le président de la République, les partis politiques et les forces politiques et sociales afin de décider d'une nouvelle formation gouvernementale pour remplacer l'équipe Fakhfakh.

Imed Khemiri a assuré que cette nouvelle formation gouvernementale permettra de mettre fin à la crise politique actuelle, d’autant plus que la situation est aggravée par la situation économique et sociale à cause du Covid-19. " Un chef de gouvernement impliqué dans une affaire de conflit d'intérêts aussi flagrante ne peut faire face à une telle situation". Il a ajouté que la situation générale en Tunisie ne peut plus supporter davantage de perte de temps.

Réuni aujourd'hui à Hammamet, le conseil de la Choura du mouvement Ennahdha a décidé de tourner la page Elyes Fakhfakh et d’entamer les concertations à propos d’un nouveau gouvernement.

S.H