Nizar Yaiche détaille le plan de relance

Le ministre des Finances, Nizar Yaïche a indiqué jeudi 9 juillet 2020, dans une interview publiée par le ministère, que la situation des finances publique est difficile.

Concernant l’impact de la pandémie Covid -19 sur les finances publiques, le ministre a souligné que le déficit budgétaire serait de plus de 5% en 2020 ajoutant que huit milliards de dinars devraient être injectés dans le budget de l’Etat pour couvrir les dépenses. « La conscience collective et l’action commune sont les premières étapes du sauvetage » a-t-il avancé.

Il a souligné l’importance de l’investissement public en dépit de la situation financière difficile et d'ajouter: « il faut aider les investisseurs à créer de la richesse et des emplois.»





Nizar Yaïche a également précisé que le plan du sauvetage vise à intégrer le marché parallèle dans le cycle économique régulier et instaurer la justice fiscale en réduisant les licences d’investissement dans le but d’encourager les initiatives et améliorer le climat des affaires. « Nous allons supprimer 200 licences d’investissement » a fait savoir le ministre.





Au sujet du soutien aux entreprises, il a précisé qu’un fonds de crédit de 3 millions de dinars sera créé afin de soutenir les startups pendant la première période de leur activité.

Ainsi, il a ajouté que le gouvernement allait lancer un fonds des fonds avec une souscription de 240 millions de dinars pour faciliter la création des projets dans les domaines renouvelables et innovants.

Plus de détails dans la vidéo ci-dessous.

I.M