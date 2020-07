Yadh Elloumi à Meriem Laghmani : tu étais meilleure avec un hijab !

La députée Meriem Laghmani a indiqué, dans un statut, publié ce mercredi 8 juillet 2020, sur les réseaux sociaux, que le « feuilleton de Yadh Elloumi et de la violence à l’encontre des femmes » n’est pas fini.

Elle a affirmé que le député Qalb Tounes a violé ses données personnelles en évoquant la photo qui figure sur sa carte d’identité qu’elle avait fourni au parti, puisqu’elle s’est présentée sur ses listes.

La députée a souligné que Yadh Elloumi, membre de la commission parlementaire des Droits et des Libertés, a violé ses droits aujourd’hui en lui disant qu’elle était plus jolie quand elle portait le foulard. Ce à quoi Meriem Laghmani a répondu qu’elle était belle dans tous ses états, même quand elle perdait ses cheveux à cause d’un traitement médical.

L'élue a annoncé qu’elle portait plainte contre lui et son parti pour violation de ses données personnelles, leur exploitation et la violence commise à son encontre, le mettant au défi de renoncer à son immunité pour affronter la justice.

