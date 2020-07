Nabil Hajji : Attayar ne participera pas à un gouvernement présidé par un hors-la-loi

Le député et dirigeant Attayar Nabil Hajji est revenu, ce lundi 6 juillet 2020, lors de son passage à Midi Show sur les ondes de Mosaïque FM, sur les différends à propos de la formation de la commission d’enquête dans la suspicion de conflit d’intérêts pesant sur le chef du gouvernement et les accusations portées par Qalb Tounes contre son parti d’entraver le processus.

Nabil Hajji a assuré que les accusations proférées par les députés Qalb Tounes ne sont pas surprenantes, notamment, après les alliances qu’ils ont établies au Parlement, soulignant qu'elles se sont pas innocentes, non plus.

« Attayar ne cherche pas à savoir qui va être lésé ou bénéficier de ce dossier. Il veille, uniquement, au respect des textes de loi et de ne pas accorder les sièges au sein des commissions selon les allégeances et les équilibres politiques. Les représentants des partis de la coalition gouvernementale seront au nombre de 12 sur un total de 22 membres de la commission. La commission d’enquête ne prend pas de décision. Sa mission se limite à l’enquête et la collecte des données. La décision finale sera prise en plénière », assure Nabil Hajji.

D’autre part, il a indiqué qu’Attayar ne se rangera que du côté de la loi, précisant que, « si Elyes Fakhfakh est coupable, il va démissionner, et s’il refuse, Attayar ne restera pas gouvernement. Attayar ne participera pas à un gouvernement présidé par un hors-la-loi ».

S.H