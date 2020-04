bncheck : qui sommes-nous

BN Check est un projet créé et soutenu par le journal électronique Business News dans la droite mouvance mondiale de lutte contre les fake news.

Il a été créé en août 2019 à la veille des élections législatives et présidentielle de 2019, devenant ainsi le premier journal de fact checking à être lancé en Tunisie. A mi-2020, il demeure encore l’unique journal dans le pays.

Alors que Business News défend des valeurs républicaines, de justice, de droit, de libertés, de démocratie et prône une politique laïque et une économie libérale, BN Check n’est partisan d’aucune partie politique et ne se positionne pas sur l’échiquier politique tunisien.

L’objectif premier de BN Check est de constater la véracité et l’authenticité des différentes déclarations et publications sur les réseaux sociaux, les débats publics. Au vu de la prolifération des fausses informations, notamment sur les réseaux sociaux, l’application de l’une des règles basiques du journalisme devient nécessaire dans une Tunisie en pleine construction démocratique.

Le projet BN Check n’a pas pour but d’être lucratif, mais il se doit de couvrir ses dépenses et ne s’interdit pas d’être bénéficiaire. Dans un premier temps, il a été financé par les actionnaires de Business News, avant de s’ouvrir, au deuxième trimestre 2020, à des parrains acceptant d’appuyer le journalisme responsable et de qualité, la lutte contre la désinformation et les fake news et la promotion de la démocratie dont les médias sont un des piliers.

Avec ce parrainage de grandes fondations et marques internationales, le projet BN Check ambitionne de devenir la référence en matière de journalisme de vérification en Tunisie. Leur financement sera publiquement affiché au terme de chaque année, sauf mention contraire de la part de l’une d’entre elles.

Dans cette optique, BN Check a entamé les démarches auprès de l’International Fact-Checking Network's pour s’inscrire dans son réseau de journaux certifiés et devenir ainsi le premier journal tunisien reconnu par cet organisme international de référence.

BN Check s’inscrit totalement dans le code de principes de l’IFCN et l’ensemble de ses journalistes attestent avoir lu, assimilé et adhéré à ce code. L’IFCN est un organisme international indépendant de vérification d’informations, reconnu pour sa rigueur par les grands médias internationaux, mais aussi par les géants du net, Facebook par exemple, qui s’appuient sur son expertise pour distinguer les médias classiques des médias de vérification, censés ne jamais diffuser de fausses informations.

BN Check et Business News sont des marques de la Société Digital Media Company SA. Son capital est détenu par des personnes physiques et morales tunisiennes. Principaux actionnaires : Nizar Bahloul (45%), Karim Guellaty (43%), Karim Skik (11%).

Notre équipe :





Directrice du projet : Rabèb Aloui





Directeur de la rédaction : Nizar Bahloul

Rédacteur en Chef exécutif : Marouen Achouri





Rédacteurs en Chef adjoints : Synda Tajine, Ikhlas Latif

Rédactrice en Chef adjointe, chargée de BN Check : Rabèb Aloui

Conseillère à la direction, secrétaire générale de la rédaction : Nadya Daoud

Journalistes : Imen Nouira, Raouf Ben Hédi, Sarra Hlaoui, Imen Mehrzi, Abir Guesmi, Myriam Ben Zineb, Yosra Riahi, Houssem Ben Ahmed

Modération des commentaires et community management : Houda Jéri, Myriam Cherigui

Direction Technique : Anis Ben Ali (Nexus)

BN Check est édité par Digital Media Company, S.A. de droit tunisien au capital de 100.000 dinars.

Président Directeur Général : Nizar Bahloul

Administrateurs : Nizar Bahloul, Karim Guellaty, Karim Skik

Adresse : 30, impasse Sarajevo - 2037 Cité Ennasr I -

Tél : (+216) 70.831.100- 70.831.026 - 70.831.027

Fax : (+216)70.831.025

Mail : mail@bncheck.tn