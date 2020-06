Message de l'ambassadeur de Russie en Tunisie à l'occasion de la "Journée de la Russie "

Le 12 juin nous célébrons la Journée de la Russie. Cette date symbolise l’union des peuples de notre État multinational et pluriconfessionnel, qui avance de pied ferme sur la voie du développement d’une société démocratique moderne. Au cours de la brève période de l’histoire qui a suivi la proclamation de la souveraineté, dans des conditions difficiles, des réformes à grande envergure ont été réalisées dans les domaines politique, économique et social. Aujourd'hui, la Fédération de Russie fait partie à juste titre d’un peloton de tête sur la scène internationale, mène une politique étrangère indépendante, offrant à la communauté mondiale des approches constructives pour résoudre les problèmes d'actualité. En participant pleinement aux activités de l'ONU, du Groupe des Vingt, en renforçant la coopération avec les partenaires des BRICS, de l'OCS et de l'Union économique eurasiatique, la Russie joue un rôle d'harmonisation dans le processus de formation d'un ordre mondial polycentrique basé sur la confiance mutuelle et le respect des intérêts nationaux.

Le défi mondial imposé à l'humanité par la pandémie de Covid-19 nous fait reconsidérer les situations de crise persistantes. Leur règlement sera déterminé par ceux qui peuvent, après avoir mis de côté les préjugés idéologiques, travailler ensemble pour le bien de tous les peuples de notre planète. C'est pourquoi la Russie soutient les efforts de l'ONU pour coordonner les actions des États membres afin de lutter contre ce fléau et de surmonter les conséquences socio-économiques de sa propagation. En ces moments critiques, notre pays fait preuve d'humanisme, de la disponibilité de venir au secours des autres nations.

La Russie accorde une grande attention au développement des relations avec les États africains. Le Forum économique et le Sommet Russie-Afrique qui se sont tenus à Sotchi en octobre 2019 ont été une étape importante dans ce processus. Ces événements ont confirmé la volonté commune de porter la coopération mutuellement avantageuse au niveau qui correspond aux réalités du XXIe siècle. Dans ce contexte, je voudrais rappeler que cette année marque le 60ème anniversaire de l'adoption de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. L'URSS a été l'un des principaux partisans de l'abolition complète du colonialisme et a vigoureusement soutenu la lutte de libération nationale sur le continent africain.

L’année 2020 a été proclamée en Russie l’Année de la commémoration et de la gloire pour fêter le 75ème anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique (1941-1945). C'est l'Union soviétique qui a apporté la contribution décisive à l’écrasement du nazisme. Pour assurer la Victoire notre peuple a subi d’énormes pertes humaines - 27 millions de citoyens soviétiques. C’est avec un grand regret qu’on constate aujourd'hui les tentatives vaines de réviser les résultats universellement reconnus de la Seconde Guerre mondiale, notamment en justifiant les crimes des nazis et de leurs complices. Tout cela met en péril la vérité historique, causant de graves préjudices au climat international.

J'aimerais évoquer particulièrement les relations russo-tunisiennes. La Tunisie est l'un de nos partenaires traditionnels au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Depuis un bon bout de temps nos pays amis coopèrent avec succès dans les domaines politique, économique et autres, démontrant un modèle d'un dialogue équitable, lorsque les deux parties s'écoutent et s'entendent attentivement. Nous comprenons bien les défis auxquels la Tunisie est confrontée sur la voie du renforcement des acquis démocratiques, et c’est pour cette raison que nous nous réjouissons sincèrement de ses réussites. Nous souhaitons à nos amis tunisiens du succès en matière de développement socio-économique et d’affermissement de la sécurité nationale.

L'année 2019 a été riche en événements importants pour les relations bilatérales. Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie Sergueï Lavrov s'est rendu en Tunisie pour des négociations avec les dirigeants de la République tunisienne sur un large éventail de problèmes internationaux et régionaux. Le vice-président du gouvernement de la Fédération de Russie Vitali Moutko a coprésidé la 7ème session de la Commission mixte russo-tunisienne sur la coopération commerciale, économique, scientifique et technique, qui s’est tenue à Tunis. Le représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et l’Afrique, vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov a tenu des consultations politiques au ministère des Affaires étrangères de la République tunisienne et a participé au 30ème sommet de la Ligue arabe à Tunis. En octobre 2019, en marge du Sommet Russie-Afrique à Sotchi, un entretien a eu lieu entre le président russe Vladimir Poutine et le chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed.

La Russie a salué l'élection de la République tunisienne en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2020 - 2021. Aujourd'hui, nous coordonnons étroitement nos efforts avec les partenaires tunisiens au sein du Conseil. Le 18 mai 2020 Sergueï Lavrov a eu un entretien téléphonique avec le ministre tunisien des Affaires étrangères Noureddine Erray, durant lequel il a confirmé que la partie russe était prête à soutenir l'adoption par consensus du projet de résolution du Conseil de sécurité sur la lutte contre le coronavirus soumis par la Tunisie et la France. Nous sommes ouverts au travail conjoint sur les problèmes régionaux d’actualité, y compris le règlement de la crise en Libye.

Sur fond d'un dialogue politique si actif, il est indispensable de relever au niveau correspondant notre coopération économique et commerciale. Le mécanisme majeur de son développement est la Commission mixte déjà mentionnée. Il y a vraiment beaucoup de projets bilatéraux intéressants dans divers domaines. Nous préparons maintenant avec nos collègues tunisiens la 8ème session de la Commission mixte, qui devrait se tenir à Moscou. Nous avons l'intention de compléter cet événement important par un forum d'affaires.

Grâce au coup de main russe, la Tunisie fera bientôt une percée dans l'espace. Cette année-ci, le premier satellite tunisien Challenge ONE sera mis en orbite par le lanceur russe Soyouz-2.1a. La société tunisienne Telnet Holding et les opérateurs russes Sputnix et GK Launch Services ont signé un protocole d’entente dans le cadre duquel ils coopéreront à la construction de composants de satellites, à leur mise en orbite et à leur déploiement en constellation. En 2019 Telnet Holding est devenue la première entreprise informatique africaine et arabe à ouvrir une filiale en Russie, au Centre d'innovation Skolkovo.

Le tourisme reste traditionnellement la locomotive de notre coopération. Environ 650 mille Russes ont visité la République en 2019. Aujourd'hui, durant la pandémie de coronavirus, nous suivons de près les efforts des autorités tunisiennes visant à mettre en place un ensemble de mesures sanitaires et épidémiologiques destinées à créer les conditions permettant l'ouverture de la saison touristique.

Les liens étroits se créent activement dans le domaine de l'agriculture. La Russie participe régulièrement au Salon international de l'agriculture, du machinisme agricole et de la pêche (SIAMAP). L’année passée notre pays était représenté par le groupe d'entreprises Rostselmash. Le premier lot d’équipement agricole de fabrication russe a déjà été livré en Tunisie.

La coopération humanitaire apporte une contribution significative aux bonnes relations entre la Russie et la Tunisie. Les contacts dans les domaines de la culture et de l'éducation, du sport et des échanges de jeunes sont une aide importante au développement du dialogue entre civilisations, à la promotion des idées de tolérance et de coexistence pacifique. La jeunesse tunisienne continue de suivre des études supérieures en Russie.

En décembre 2020 nous célébrerons une date particulière de notre histoire commune liée au centenaire de l'exode de l'Escadre russe de Crimée vers la ville tunisienne de Bizerte. A cette époque 33 bâtiments de guerre de la Marine impériale russe avec six mille marins et membres de leurs familles, par la volonté du destin, se sont retrouvés sur le sol tunisien. C'est alors que la diaspora russe s'est formée en Tunisie et les Tunisiens se sont familiarisés avec les coutumes et la culture de la Russie. Des églises orthodoxes ont été érigées à Bizerte et à Tunis. Aujourd'hui nos compatriotes jouent un rôle actif dans le renforcement des liens d'amitié entre les peuples des deux pays. Je leur souhaite de la bonne santé, du bonheur et de la prospérité. Mes sincères félicitations également aux diplômés tunisiens des universités soviétiques et russes.

Pour conclure, je voudrais remercier les autorités de la République tunisienne, nos collègues du ministère des Affaires étrangères et autres établissements étatiques pour leur attention constante aux questions du développement de la coopération bilatérale.

Vive la Russie ! Vive la Tunisie ! Vive l’amitié entre les peuples russe et tunisien !