Jour béni, Corona en folie !

TF1, journal télévisé de 13h. Jean Pierre Pernaut, le célèbre présentateur du journal, confiné depuis 40 jours et relégué à le présenter « à la maison », a poussé un « coup de gueule ». Sorti pour la première fois après 6 semaines « et là, surprise. Dans une ville à coté de chez moi, un monde fou sur les trottoirs, des adultes, des enfants qui jouent, plein de monde, sans masque et sans contrôle (…). »

Retour en Tunisie. Jour béni. Bonjour Ramadan, au revoir confinement !

Le spectacle, partout, était désolant. Une ruée, dans les marchés, comme au bon vieux temps.

Comme si on avait conclu avec le Corona un armistice, une aubaine pour qu’il « glisse » !

Le drapeau blanc ? Je vois, d’ici, la colère de nos soldats blancs !

40 jours de confinement qui risquent de s’envoler inexorablement.

40 jours de matraquage médiatique, et, en un seul jour, le grand « hic » !

Certes le Corona rime mal avec le couffin en mal de « butin » en ce premier jour de Ramadan, avec des citoyens en mal de moyens et vivants au jour le jour, mais entre « La bouffe ou la vie », le choix semblait, pourtant bien compris et la ruée a surpris les plus avertis.

Ainsi le « déconfinement ciblé » du 4 mai est, désormais, plein de « mais » …

La cible est, peut-être, ratée !