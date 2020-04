Corona : Hors-la-loi ?

Elyes Fakhfakh était à l’épreuve du grand oral. Et cette fois-ci, il n’était pas totalement impérial.

Il y’avait du bon et du moins bon. Du calme et de l’énervement. Des attitudes sages et des dérapages.

Le bon ? La défense des ministres de son gouvernement.

De la justice à la santé en passant par la culture et l’industrie. Une solidarité à l’infini. Tout le monde est défendu à tort et à raison, et les critiques provoquent son énervement et il sort les gants !

Son visage vire au « rouge » : avec le Corona qui bouge, il n’y a plus de feux rouges !

Et graves dérapages !

Sur la question des masques, il aurait dû se couvrir, mettre un casque.

Le caractère urgent ne justifie nullement les violations. Un coup de fil n’est pas prévu par le texte et il est hors de question de le justifier par le contexte.

Pire encore : en défendant l’indéfendable, il ravive le diable : « les fameux fauteurs en eaux troubles » !

Et là, je vois double : loi grillée et haro sur ceux qui osent en parler !

Je crois rêver ! quel cauchemar !

Certes, dans la conjoncture actuelle où tout est loin d’être tout miel, et on craint pour le pays une « bielle » tout le monde a les nerfs à fleur de peau, mais E.F doit, parfois, choisir ses mots.

C’est bien pour la solidarité gouvernementale, mais le respect de la loi est fondamental !