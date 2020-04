Djerba la douce, pourquoi tu tousses ?

Corona est à Djerba. Comme dans tous les autres gouvernorats.

Djerba fait partie de la Tunisie, elle est, même, une fierté du pays.

Les Djerbiens sont des Tunisiens, ils ont tous les droits, comme tout citoyen.

Ce constat fait, à vos mouchoirs, il y a lieu de pleurer !

Île isolée par la faute d’une campagne médiatique hystérique et dénuée du moindre respect, son confinement (géographiquement) était le plus aisé, quasiment une île pestiférée.

Même ses malades ne sont pas acceptés, soignés dans une violation flagrante de porter secours à une personne en danger !

Djerba est mise dans le gouffre, les Djerbiens en souffrent.

Pourtant Djerba est l’île rêvée, les Djerbiens sont d’une incomparable hospitalité.

D’ici et d’ailleurs, on est en transe quand on y va passer les vacances !

Alors, normal, que « Djerba la douce » tousse. Mais c’est tout le pays qui éternue. C’est une honte sans retenue.

S.V.P ! Ne nous parlez plus de « Solidarité nationale » ! Djerba, le coup fatal !