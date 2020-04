Certes, l’invisible corona est encore là, mais il n’est pas trop tôt pour faire les premiers constats.

Le plus flagrant est, incontestablement, le caractère quasiment insouciant, inconscient et inconséquent de certains de nos concitoyens qui, délibérément, font fi de tous règlements.

Je n’évoquerais pas nos S.D.F (eh oui, ils existent !) ou même ceux qui logent à 5 dans les S -1, ceux-ci ont des circonstances atténuantes (et, au fond, humiliantes pour nous) ; non, je parle de ceux qui vivent normalement et qui se comportent anormalement.Et malheureusement, ils sont légion.

En effet, malgré l’interdiction de toute circulation, ils se baladent majestueusement pour chasser l’ennui, car 15 heures à la maison, c’est trop lent, long.

Pourtant, ils ont les livres, les radios, les télévisions, et toute la liberté d’action !

Et c’est là, le plus choquant !

En effet, que dire des staffs médicaux qui durant, au moins 15 heures par jour (et tous les jours), sont face- à-face avec le risque, la mort, debout, stoïques, heroïques.

Ils n’ont aucune liberté, aucune possibilité de se balader, obligés de prendre toutes précautions, interdits de toute inattention ou distraction, bref bloqués pour débloquer la situation et sauver la nation.

Ainsi, à « l’ennui » des uns (Smellah alihom !)s’oppose la lutte des autres (Yarhem weldihom !).

D’où le sentiment paradoxal, d’une Tunisie schizophrène avec les deux « H » : Honte aux premiers, Honneur aux autres…