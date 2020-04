Triste  « Humanité» !

Lu dans la presse (1) :

« Il n’a pas de sang sur les mains. Il faut dire qu’au moment des faits, il portait des gants. »

Vu dans la vie :

Corona n’a pas de mains. Corona tue sans gants. Sans distinction.

Lu dans la presse (1) :

« Le cadavre a été transporté à la morgue pour qu’il soit procédé à son audition »

Vu dans la vie :

Corona fait tellement de cadavres qu’on ne passe plus par la morgue. Et Corona tue sans audition, ni procès.

Lu dans la presse (1) :

« L’assassin a conservé le cadavre dans une chambre froide, ce qui dénote d’un sang-froid certain »

Vu dans la vie :

Corona n’a pas de sang-froid. Au fait, Corona n’a ni sang, ni froid, à tuer !

Lu dans la presse (1) :

« Il fut pris d’un malaise en regardant la télé. C’était pourtant un film drôle. »

Vu dans la vie :

Corona n’a rien de drôle. Et le malaise à la télé, on peut l’avoir en regardant les « travaux » (forcés) du côté du Bardo où les « débats-combats » tombent bien bas.

Lu dans la presse (1) :

Petite annonce : A vendre robe de mariée n’ayant pas servi »

Vu dans la vie :

Corona est passée par là. Elle tue, cause de terribles séparations. Et en plus, elle empêche, même, de s’unir…

P.S. Entendu :

« Le corps manque d’humanisme. »

Heureusement que c’est le corps, pas le cœur. Lui, au moins, il est immunisé…

(1) « Le nouveau sottisier des journalistes »98. Philippe Mignaval.