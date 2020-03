Agir très vite pour éviter le pire des scénarios

Par Yassine Brahim

Je rentre d’une semaine au cours de laquelle j’ai visité trois villes de trois pays européens. Je suis donc en quarantaine à la maison et en télétravail.



J’ai suivi l’évolution du traitement de l’épidémie dans ces trois pays et énormément lu et analysé cette semaine. En un mot, nous sommes devant une crise très grave que nous ne pouvons éviter que si nous agissons vite, très vite, et que nous anticipons le pire des scénarios désormais.





Dans ce cadre, je recommande à nos gouvernants les actions suivantes :



1. Pour éviter la propagation, on se doit de cantonner les gens chez eux au maximum. Un maximum des fonctionnaires chez soi sauf la sécurité, l’alimentation et la santé. Les industriels privés n’exigent la présence que du tiers de l’effectif. Le tertiaire organise un travail à distance. Les banques travaillent au téléphone et alimentent les guichets pour les retraits. Tous les commerces ferment sauf les commerces alimentaires et les pharmacies. Ces mesures s’appliquent deux semaines pour commencer. Compensation à prévoir pour les entreprises. Nous sauvons les vies d’abord. Toute entreprise contrevenante paye une amende de 1000 à 100 000 dinars par jour selon sa taille en termes de nombre d’employés. Récidive implique emprisonnement.



2. Nous arrêtons la mobilité internationale et les grands axes nationaux (autoroutes, nationales) progressivement d’ici la fin de la semaine pour laisser le temps à tous de rentrer chez soi, mais blocus à compter de jeudi pour 10 jours. En plus des ports déjà fermés, les aéroports doivent être fermés. Frontières terrestres fermées. Tout contrevenant sur les routes et autoroutes paye une amende de 500 dinars la première fois. Retrait de permis et voiture la seconde fois.



3. Optimiser l’utilisation et s’il y a une marge de manœuvre augmenter la bande passante internationale Internet pour multiplier les travaux à distance. La plupart des exportateurs sont connectés à des clouds internationaux.



4. Sponsoriser les clés et Flybox 4G, effort commun opérateurs/Etat. Pas de procédures et paperasse. Les mettre dans les supermarchés et épiceries. Livraison à domicile de ces moyens de travail et d’éducation/formation à distance, comme la livraison de la nourriture. Nous avons 2,7 millions d’élèves, étudiants et enseignants dans ce pays. Confinement signifie formation.



5. On anticipe en exécutant un plan santé-armée-coopération internationale pour augmenter nos capacités de traitement des cas graves. Avec quelques centaines de lits et peu de machines dans les services de réanimation, nous risquons gros, très gros si les cas se multiplient. Nous devons impérativement augmenter nos capacités et instaurer une discipline grâce à l’armée, l’institution la plus respectée par tous les citoyens, et présente dans quasiment toutes les régions.

Ce ne sont que quelques recommandations, je suppose et j’espère de tout cœur que nos gouvernants envisageront certaines d’entre elles et peut être d’autres encore plus adéquates vu les données dont ils disposent.



Que Dieu nous protège