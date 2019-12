Par Karim Baklouti Barketallah

Attayar et le mouvement Echaâb n’ont pas été responsables en acceptant les négociations et en les poussant jusqu’au bout, en obtenant ce qu’ils ont désiré puis se désistant.

Toutefois l’irresponsabilité de ces partis, ne peut en aucun les accabler quant à la non-formation du gouvernement jusqu’à maintenant.

L’unique et seul responsable, c’est ce parti qui a mis le pays à genoux, qui l’a spolié et qui a mis en place un système politique avec un code électoral en sa faveur.

Avec 52 députés sur 217, Ennahdha ne peut rien faire, mais sans ces 52 députés le pays reste bloqué.

Ennahdha ne s’est jamais soucié de l’intérêt du pays. Tout ce qui l’intéresse c’est l’intérêt d’une poignée de ses leaders qui ont pris le pouvoir en 2011 et qui veulent le garder à vie. Ben Ali a pris le pouvoir pendant 23 ans en refusant tout jeu démocratique.

Les frères musulmans garderont le pouvoir très longtemps grâce à un « système démocratique » qu’ils ont défini eux-mêmes et ont en rédigé les règles du jeu.

Et ce n’est pas tout.

Les islamistes ont mis la main sur la seule instance constitutionnelle mise en place pour l’instant à savoir l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

Non pas en manipulant les résultats des élections car cela est quasi impossible, mais en empêchant toute perte d’une quelconque de leurs listes suite aux élections pour utilisation excessive d’argent politique ou utilisation outrageuse des médias.

Jouer avec Ennahdha n’est pas possible. Eux ils ont de gros moyens, et les autres équipes n’ont que leurs petits joueurs pour faire le match. Quelle que soit la forme des joueurs d’Ennahdha, leur équipe gagnera et toujours.

Aujourd’hui Ennahdha se retrouve dans une situation très embarrassante.

Des bailleurs de fonds inquiets ne savent plus s’il faut encore soutenir la démocratie tunisienne et des chancelleries abasourdies ne savent plus si ce pays est sur la bonne voie. Ils n’ont plus d’interlocuteurs.

Le président de la République s’enfermant dans son palais et ne prenant pas l’avion paraît-il car il en a la phobie, ne reçoit pratiquement aucune personnalité politique internationale.

Le gouvernement tardant à venir, Ennahdha politiquement se retrouve dans une situation analogue à celle de 2011 où il a été chercher Mustpha Ben Jaâfar. Le mouvement a plus que jamais besoin d’avoir autour de lui des personnalités vendables à l’international. Il cherche des alliés et leur donne beaucoup mais en préservant l’essentiel. L’essentiel qui lui permet de rester au pouvoir et de protéger ses cadres les plus importants. Ils continuent à avoir des réflexes de survie qui les empêche de penser à l’intérêt de la nation. Le leur étant prioritaire.

Ennahdha aujourd’hui serait dans l’une de ses situations les plus critiques. Mais c’est à lui que le jeu démocratique a donné la possibilité et la responsabilité de former le gouvernement et de trouver des solutions aux problèmes du pays.

Tant qu’Ennahdha demeure ce parti dont les intérêts personnels priment sur ceux de la nation, il faudrait les laisser former leur gouvernement et appliquer leur programme seuls.

Les partis et les personnalités qui s’allieraient avec eux, devraient avoir une lecture de ce qui s’est passé pour tous ceux qui se sont approchés d’eux. Tel un papillon de nuit qui s’approche d’une source de chaleur il se grille et meurt.

C’est ce qui arrivera à tous ceux qui les côtoieront.