lundi 06 octobre 2025
Prière à Hammamet : le refuge et l'alerte
04/10/2025
Par Mohamed Salah Ben Ammar*


Ils sont là, dans la cour d’école. Immobiles. Silencieux. Un moment de prière à Hammamet, capturé en photo. Rien de très banal. Sauf que cette image est un mensonge. Elle ne montre pas la foi triomphante, mais la fragilité d’une jeunesse qui se raccroche à ce qu’elle peut. La religion n’est plus ici un dogme,mais un radeau. Le dernier îlot de sens dans un océan de désillusions.

 

Les faits, d’abord

L'effondrement du mur d’une école à Mazouna en 2023 a bien eu lieu, causant la mort de trois élèves. Un drame qui a scandalisé la Tunisie, un souvenir douloureux toujours vivace qui symbolise l’état de délabrement de certains établissements. La « harga » – l’émigration clandestine – est, elle, une hémorragie. Les chiffres des organisations tunisiennes et internationales (comme le FTDES) le confirment : des milliers de mineurs, seuls ou en famille, tentent chaque année la traversée. Leur vie est un pari. L’inconnu de la mer semble préférable à la certitude du désespoir.


La prière comme soupir

Dans ce contexte, se recueillir n’est pas qu’un rite. C’est un acte de résistance. Une minute de grâce où le monde extérieur, avec ses murs qui croulent et ses horizons bouchés, est tenu à distance. La foi devient un point fixe dans un univers qui tangue. Mais c’est un refuge de papier. Sa fragilité est le miroir de celle qui le pratique.


L’école, champ de bataille

L’école tunisienne est le microcosme de toutes les tensions. Pour certains, la prière est une bouffée d’oxygène, une parenthèse de dignité. Pour d’autres, elle est un rappel des normes sociales qui étouffent. Et pour ceux qui n’y trouvent aucun réconfort, les issues sont tragiques : le mur qui s’écroule, la barque qui tangue, la disparition lors d’une compétition à l’étranger. Ces « évanouissements » d’athlètes, régulièrement rapportés par la presse, sont les fuites silencieuses d’une génération qui ne voit plus d’avenir chez elle.


Le paradoxe salvateur

Alors, que faire de ce moment de prière ? L’interdire, ce serait nier une détresse. L’imposer, ce serait trahir la liberté de conscience. La solution est peut-être dans ce paradoxe : en faire un temps facultatif et encadré. Un espace où l’on apprendrait, justement, le respect de l’autre. Où celui qui prie côtoie celui qui se tait, et où chacun est invité à réfléchir. La religion deviendrait alors un outil pour apprivoiser le chaos, et non pour l’ignorer.


La leçon

Cette cour d’école à Hammamet nous parle bien au-delà de la Tunisie. Elle nous rappelle une vérité universelle : quand les institutions et les promesses s’effritent, l’humain cherche désespérément du sens. Il le trouve dans la foi, dans la fuite ou dans le silence.
La vraie question n’est pas de savoir s’il faut autoriser la prière. C’est de se demander pourquoi elle est devenue si urgente, si vitale. Pourquoi une jeunesse préfère-t-elle affronter les vagues plutôt que de rester sur la terre ferme ?
Construire des écoles où les murs ne tombent pas et où les esprits peuvent s’élever : voilà la prière la plus forte que l’on puisse offrir à ces enfants. Le reste n’est que bruit, un bruit qui couvre le son terrible du silence d’une génération entière.

 

* Pr Mohamed Salah Ben Ammar MD - MBA

Commentaires
Commentaires (9)
Commentaires (9)
Gg
Non
a posté le 06-10-2025 à 03:51
Ce n'est pas de la religion, c'est de la politique islamiste. '?norme différence.
Répondre
Tunisino
et la vraie source!
a posté le 05-10-2025 à 14:03
La vraie question n'est pas de savoir s'il faut autoriser la prière. C'est de se demander pourquoi elle est devenue si urgente, si vitale. Pourquoi une jeunesse préfère-t-elle affronter les vagues plutôt que de rester sur la terre ferme: Une tentative de toucher les causes après avoir exposé les effets et on s'arrête, car on est un MD francophone (équivalent à un littéraire)! Un ingénieur anglophone continue pour ajouter (assez de vision et assez d'audace): car l'Etat tunisien est perdant, depuis toujours! La génération Z/des écrans ne croit plus en un pays sans emplois et sans futur.
Répondre
anonyme
Un bel article
a posté le 04-10-2025 à 14:50
La foi est un instinct divin , encrée chez tous les jeunes , c'est une lumière déposée par Dieu dans le c'?ur de l'homme , immuable tant que la personne n'a pas eu de contacts avec les égarés et les dépravés . La prière est un refuge , un très beau geste qui a attiré beaucoup de monde vers le vrai islam , et personne ni aucune loi n'a le droit d'empêcher quelqu'un de prier . Mais malheureusement elle est devenue un simple rituel sans effets sur le comportement de l'individu , et notre foi est perdue dans ce monde occidentalisé plein de tentations et de renégats .
Répondre
Gg
@ anonyme
a posté le à 15:24
Ce que vous dites est effrayant: "[la foi] une lumière déposée par Dieu dans le c'?ur de l'homme , immuable tant que la personne n'a pas eu de contacts avec les égarés et les dépravés"

Donc les non croyants sont les égarés et les dépravés ?
Répondre
anonyme
Réponses à tes questions
a posté le à 06:08
Tu les trouveras dans les paroles de Ton Créateur : Sourate Arroum versets 29 et 30 , et Sourate Al Forqan verset 44 . Tommaso Bortolazzi membre italien de la flottille sumud s'est converti à l'islam après avoir été témoin de l'oppression génocidaire d'Israël , en arrivant à l'aéroport d'Istanbul il raconte un moment dans la prison où il était dans la cellule avec 8 militants musulmans de Turquie et de Malaisie : " ce matin pendant qu'ils priaient la police est rentrée pour les empêcher , ce n'est pas humain on peut jouer avec notre lumière , on peut jouer avec notre eau , mais on ne peut pas toucher à la religion , on ne peut pas toucher à la foi des gens .. " .
Répondre
bouraoui
obscure jeunesse oui
a posté le à 10:16
tu es dans l'obscuritisme
Répondre
anonyme
Obscurantisme
a posté le à 06:13
Tout ce qui n'est pas obéissance à Dieu n'est que " ténèbres entassées les une au dessus des autres " , voir Sourate Ennour verset 40 .
Répondre
bouraoui
une jeunesse manipulée
a posté le 04-10-2025 à 12:00
je ne condamne pas cette jeunesse qui veut faire la prière mais un jeunesse qui ne distingue pas entre ce qu'il fait et ce qu'il doit faire
vous me disez liberté non la liberté s'arrete là où tu touche celle des autres
je leur di l'ecole le lycée n'est pas un lieu de culte c'est un lieu de ssavoir
je leur dis que vous perturbez le cours de l'enseignant et vous perturbez ceux qui ne fontpas la prière
si cette dégradation de jeunesse s'ampliphie elle devient une maladi incurable et une catastrophe pour le pays par cette prière à l'école peux rien dire de plus seulement nefaste
Répondre
Prière à Hammamet : le recentrant et l'alerte RAPPEL
- "Les faits d'abord" sans débord...
a posté le 04-10-2025 à 11:26
- "La prière" comme jalon régulier de démise et remise de soi sereine comme confiante, sans "soupir" ni "détresse", au Transcendant...

- "L'école", champ d'instruction comme d'éducation avec tact et responsabilité authentique sans le moindre complexe idéologique gangreneux importé envers ces jeunes consciences citoyennes en devenir qui obligent et honorent tout un chacun et chacune y prenant part en ce pays...

- Ni "paradoxe salvateur", ni syllogisme dénaturant ou logique du tiers exlus mais RESPECT des respectueux et respectueuses de la Tradition/Transmission/Conservation tout comme du Progrès/Transformation/Emancipation (les six allant de "paire" et si typique du "phénomène civilisationnelle et culturel " Tunisien pour rappel d'ailleurs ;)

- La leçon, enfin, si il en est une : au fond du fond, pour celles et ceux sans "mauvaise foi" ni biaiseux esprit critique( Foi ET Esprit critique n'étant pas antinomiques dans l'absolu, comme au regard de la Voie Tunisienne à travers l'histoire entre autres :), elle est apprise et tirée sagement par tous en ses tenants comme aboutissants "dissonnants et trébuchants" depuis des lustres...


Répondre
