alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Heure de Tunis : 04:39
Tribunes
Université, doctorat et fuite en avant : analyse critique
26/09/2025 | 14:22
4 min
1 Commentaire(s)
Université, doctorat et fuite en avant : analyse critique
Lecture Zen


 

Par Ilyes Bellagha*
 
 
« Les universités reproduisent souvent les structures de pouvoir de la société, au lieu de les remettre en question. » — Noam Chomsky
 

La « fuite en avant » du doctorat

L’université tunisienne, loin de se limiter à transmettre le savoir, s’enferme dans un cadre de pouvoir qui privilégie sa propre reproduction au détriment de sa mission éducative. Le doctorat, censé former l’élite, devient une fuite en avant face au chômage : plus on est au chômage, plus on poursuit des études longues, parfois inutiles face à un marché du travail saturé.

Avec un taux de chômage des diplômés de l’enseignement supérieur autour de 23,5 % et 69 % pour les titulaires d’un doctorat, beaucoup prolongent leurs études comme on prolonge une dose, espérant qu’un diplôme supplémentaire augmentera leurs chances. Résultat : des années de thèses et de publications, mais souvent des emplois précaires ou inexistants.

Paradoxalement, au lieu d’émerger comme un moteur de la nation, cette masse de docteurs frustrés tend à s’organiser en groupe corporatiste ou syndical, défendant ses droits légitimes mais sans réelle capacité de transformation collective.

 

Les doctorants comme « produit » du système

Si l’université était une usine, ses doctorants seraient sa matière première. Le surbooking transforme nos facultés en ateliers de production pour enseignants-chercheurs, plutôt qu’en lieux d’émancipation. Chaque thèse, chaque publication alimente directement le prestige et les financements de l’institution, souvent sans tenir compte de l’avenir professionnel du doctorant.

Le laboratoire ressemble à une chaîne de montage : cinquante doctorants travaillent sur des projets qui servent surtout à produire des articles et des rapports pour les encadrants. Le doctorant devient un vecteur de production, consommé par la machine académique.

De ce mécanisme naît un cercle vicieux : plus l’université a besoin de prestige et de publications, plus elle produit de doctorants ; plus elle les produit, plus elle les utilise comme main-d’œuvre ; et plus elle les utilise, moins elle remplit sa véritable mission : former des citoyens et des acteurs utiles à la société.

 

Données tunisiennes et logique salariale

En Tunisie, l’université ne semble réclamer de valorisation que par une hausse des salaires, plutôt que par un meilleur encadrement, des conditions de travail pour les doctorants ou une ouverture vers le monde professionnel.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
- Nombre de doctorants 2023-2024 : 69 639
- Taux de chômage des diplômés supérieurs : 23,5 %
- Taux de chômage des titulaires de doctorat : 69 %

Depuis 2011, le secteur éducatif tunisien a connu de nombreux mouvements sociaux :
- En octobre 2013, 83 préavis de grève ont été déposés, touchant 56 entreprises privées et publiques.

Ainsi, au lieu de corriger les dysfonctionnements structurels, la revendication salariale devient une substitution symbolique : l’université affirme sa valeur en termes financiers, mais laisse inchangé le système qui produit le chômage et transforme les doctorants en main-d’œuvre captive.

 

Cadre de pouvoir et idées des auteurs

L’université, censée former l’élite du pays, se retrouve dans une situation paradoxale : une partie importante des doctorants qu’elle produit n’a finalement qu’un rôle limité dans la société. Pierre Bourdieu l’avait prédit : le système favorise certains profils et marginalise d’autres, transformant des doctorants compétents en instruments de prestige pour les enseignants plutôt qu’en acteurs autonomes.

Edgar Morin souligne que cloisonner les disciplines réduit la capacité des étudiants à penser globalement et à agir efficacement dans le monde réel. Résultat : beaucoup de jeunes chercheurs produisent des travaux théoriques qui n’ont que peu d’impact concret. Dans ce contexte, la moitié des doctorants formés semblent être « bons à rien ».

Chomsky rappelle que l’université tend à reproduire les structures de pouvoir existantes. Les postes, financements et opportunités restent dans les mêmes réseaux, verrouillant l’accès aux outsiders. Le doctorat, censé être un chemin vers l’émancipation intellectuelle, devient un outil pour maintenir le statu quo.

Au final, ce qui devrait être un devoir académique — former des citoyens et des acteurs compétents — glisse vers ce qui ressemble à un corporatisme.

 

Responsabilité envers la prochaine génération

Un peuple doit accorder une attention majeure à l’éducation et à la formation, non seulement pour sa propre prospérité, mais pour préparer la génération suivante. Aujourd’hui, l’université tunisienne produit des doctorants en masse, souvent incapables d’intégrer le monde professionnel. Si nous continuons à les traiter comme de simples instruments, nous transmettons un héritage de dépendance, d’inutilité et de frustration.

 

Conclusion

Dans ce cercle clos, la médiocrité produit une médiocrité encore plus intense. Chaque génération reproduit les mêmes mécanismes, enfermant l’université dans une spirale descendante où le pouvoir interne et le corporatisme l’emportent sur la mission éducative.

Pour sortir de ce cercle vicieux :
- Réformer les structures de pouvoir et valoriser la qualité plutôt que la quantité.
- Ouvrir les doctorants au monde professionnel et à l’interdisciplinarité.
- Encourager l’autonomie, la créativité et la contribution réelle à la société.

 

*Architecte

 

26/09/2025 | 14:22
4 min
1 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025 Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025
QNB Tunisia renforce son soutien au Padel QNB Tunisia renforce son soutien au Padel
All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers » All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers »
Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir
DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle
Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés
sur le fil
22:00
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
21:55
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
21:08
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
20:15
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
19:03
La fille de Saloua Ghrissa lance un cri de détresse : je veux simplement que ma mère soit libérée !
17:00
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
15:30
Haykel Hochlef : la collecte céréalière a atteint douze millions de quintaux
14:52
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spécial »
12:20
Flottille Al-Soumoud : arrivée prévue à Gaza dans deux à trois jours
10:47
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urgente
10:24
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
09:33
Météo Tunisie - Températures entre 25 et 30°C, plus fraîches sur les hauteurs
21:46
La Tunisie plaide pour une zone exempte darmes nucléaires au Moyen-Orient
21:14
Lavrov à lONU : toute attaque contre la Russie entraînera une « réponse résolue »
19:44
Abdelmadjid Tebboune dément toute ingérence algérienne dans les affaires tunisiennes
18:33
Le ministère de l'Intérieur annonce le démantèlement dun réseau international de trafic de drogue
17:16
Plus de 25 tonnes de produits alimentaires avariés saisis à travers le pays
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Dialogue de Hammamet Fouiller larrière-train de lhistoire
Dialogue de Hammamet Fouiller larrière-train de lhistoire
26/09/2025
6
Université, doctorat et fuite en avant : analyse critique
Université, doctorat et fuite en avant : analyse critique
26/09/2025
1
Société communautaire de la corruption illimitée
Société communautaire de la corruption illimitée
25/09/2025
3
Un nouveau front pour la reconnaissance de l'État palestinien : de l'ONU au FMI et à la Banque...
Un nouveau front pour la reconnaissance de l'État palestinien : de l'ONU au FMI et à la Banque...
24/09/2025
1
Commentaires
Commentaires (1)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
Tunisino
C'est plus profond
a posté le 27-09-2025 à 15:00
Ce n'est pas uniquement une anarchie de gestion du dossier éducatif (formation et diplômes: science et ingénierie de l'éducation) mais de tout un pays, depuis 1956, sachant que tout est relié. Personne n'arrive à répondre comment la Tunisie doit devenir dans quelques dizaines d'années, pour que tout soit planifié suivant cet objectif. Tout est connu, comment rendre la Tunisie un pays avancé dans quelques dizaines d'années, en harmonie avec sa culture et ses conditions, sauf que les littéraires et les illettrés politisés tunisiens sont désolants.
Répondre
Pépites
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
24/09/2025
8
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urg...
24/09/2025
5
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
24/09/2025
21
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spéci...
24/09/2025
4
Assis sur la branche scie en main
24/09/2025
6
Dialogue de Hammamet Fouiller larrière-train de lhistoire
24/09/2025
6
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis