Diplomatie tunisienne : revenir aux fondamentaux et savoir avoir la politique de ses moyens

Par Mohamed Salah Ben Ammar
Une diplomatie dépassée par ses postures extrémistes
Longtemps admirée pour son intelligence stratégique et sa capacité à peser malgré sa taille et l’absence de ressources naturelles, la diplomatie tunisienne se débat aujourd’hui dans un chaos d’incohérences. Entre discours maximalistes, rhétorique idéologique et dépendances économiques irréductibles, le pays donne l’image d’un acteur dépassé par ses propres postures, incapable de transformer ses mots en stratégie. Bourguiba et les pères fondateurs, qui avaient fait de la Tunisie un modèle de pragmatisme et de neutralité active, doivent se retourner dans leurs tombes.
Une diplomatie erratique et contradictoire
Le président et ses thuriféraires fulminent contre l’Occident, rejettent le FMI et se rêvent champions d’une souveraineté de carton-pâte. Pourtant, 78 % du commerce tunisien demeure lié à l’Union européenne, et les Tunisiens résidant à l’étranger assurent une part vitale du PIB. Les « conditionnalités » dénoncées à Bruxelles se transforment aussitôt en sollicitations pressantes auprès d’Alger ou des monarchies du Golfe — lesquelles monarchies, ironie suprême, commercent ouvertement avec Israël, l’ennemi juré de la rhétorique officielle.
Le 12 septembre, Tunis s’est abstenue lors du vote historique de l’Assemblée générale de l’ONU sur la reconnaissance de l’État de Palestine, rejoignant un club improbable : l’Iran et l’Irak. Quelques jours plus tard, au sommet de Doha, la Tunisie s’est contentée d’une présence spectrale, à mille lieues de ses envolées verbales habituelles.
Revendiquer « toute la Palestine avec Jérusalem comme capitale, sinon rien » sonne aujourd’hui comme un dogme déconnecté des réalités géopolitiques — même les Palestiniens les plus extrémistes ne le revendiquent plus. Le discours de Bourguiba, prononcé le 3 mars 1965, apparaît aujourd’hui comme un avertissement tragique : le pragmatisme a cédé la place à l’idéologie et à l’immobilisme.
Alliances de façade et incohérences stratégiques
Les alliances vantées avec l’Iran, la Russie ou la Chine relèvent davantage du folklore diplomatique que d’une stratégie sérieuse : échanges dérisoires, promesses creuses, absence d’investissements tangibles. Une politique confuse, irréaliste, démagogique — et, à terme, autodestructrice. Même les partenaires historiques, lassés, resserrent l’étau : l’Union européenne conditionne désormais son aide au respect des droits humains et à la transparence.
Le projet maghrébin est en coma profond. L’alignement systématique de Tunis sur Alger, notamment en Libye et sur le Sahara occidental, constitue une faute stratégique majeure, contraire à la position équilibrée que la Tunisie a toujours défendue depuis l’indépendance.
La diplomatie tunisienne est désormais perçue comme erratique, peu fiable et inaudible. Son rôle historique de médiateur s’est évanoui, sa coopération sécuritaire avec l’Europe s’effrite, et son isolement diplomatique s’accentue.
L’urgence d’une diplomatie réaliste
En diplomatie comme sur tant d’autres sujets, le verbe a remplacé la stratégie. Mais dans un monde en crise, les slogans ne protègent ni les frontières ni les estomacs. La Tunisie, à force de confondre posture et vision, joue avec ses moyens limités comme si elle était une puissance et risque d’en payer le prix fort. Une diplomatie crédible ne se décrète pas : elle se construit avec réalisme, cohérence et anticipation. Ignorer cette règle fondamentale pourrait transformer le rêve de souveraineté en un désastre tangible pour le pays et ses citoyens.
Dans le même ordre d'idées, voici les raisons pour lesquelles la Tunisie devrait tout faire pour soutenir plutôt l'Algérie que le Maroc
- La Tunisie partage-t-elle une longue frontière commune avec le Maroc : NON
-La Tunisie reçoit-elle de manière régulière des aides financières et des prêts à des conditions avantageuses du Maroc : NON
- La Tunisie a-t-elle des liens économiques importants et une complémentarité économique avec le Maroc : NON
- La Tunisie est-elle d'accord avec l'alliance militaire tous azimuts entre le Maroc et Israel : NON
Vous devriez mediter sur cela , quand vous avez un ennemi qui est dans une logique de guerre totale , vous ne pouvez prendre de demi mesure pour avoir une negociation possible .
Bien sur au vue des performence economique et d une armée inexistance notre diplomatie sans armée = pissez dans un violon .
vous les vieux oubliez Bourguiba , enmenner KS avec vous dans la tombe , vous avez ruiné et detruit le pays et vous n avez laissé que des dettes et des lois obsolete .
La jeunesse du monde , pense bitcoin , compte en devise , exportation , investissement , nous en Tunisie nous sommes bloqué de partout , DEGAGEZ serieusement
" le pays ( Tunisie) donne l'image d'un acteur dépassé par ses propres postures, incapable de transformer ses mots en stratégie. Bourguiba et les pères fondateurs, qui avaient fait de la Tunisie un modèle de pragmatisme et de neutralité active, doivent se retourner dans leurs tombes." sic . Et comment" transformer ses mots en stratégie" s'i vous plait ? Expliquez !
Quant à " Bourguiba et les pères fondateurs, qui avaient fait de la Tunisie un modèle de pragmatisme et de neutralité active, doivent se retourner dans leurs tombes." sic ces " fondateurs" dont vous parlez, s'agit-il de Salah ben Youssef, ou de Béji Caïd Essebsi, par exemple, compagnon de Bourguiba de la 1ère heure et qui a fini par rejoindre, au pouvoir, Ben Ali, à la tête du parlement...et plus tard le pouvoir islamo-fasciste de nahdha en 2013 après sa rencontre avec Ghannouchi dans un hôtel parisien la même année ?