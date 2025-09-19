alexametrics
vendredi 19 septembre 2025
Heure de Tunis : 10:37
Tribunes
Diplomatie tunisienne : revenir aux fondamentaux et savoir avoir la politique de ses moyens
17/09/2025 | 10:16
3 min
3 Commentaire(s)
Diplomatie tunisienne : revenir aux fondamentaux et savoir avoir la politique de ses moyens
Lecture Zen

 

Par Mohamed Salah Ben Ammar


Une diplomatie dépassée par ses postures extrémistes

Longtemps admirée pour son intelligence stratégique et sa capacité à peser malgré sa taille et l’absence de ressources naturelles, la diplomatie tunisienne se débat aujourd’hui dans un chaos d’incohérences. Entre discours maximalistes, rhétorique idéologique et dépendances économiques irréductibles, le pays donne l’image d’un acteur dépassé par ses propres postures, incapable de transformer ses mots en stratégie. Bourguiba et les pères fondateurs, qui avaient fait de la Tunisie un modèle de pragmatisme et de neutralité active, doivent se retourner dans leurs tombes.

 

Une diplomatie erratique et contradictoire

Le président et ses thuriféraires fulminent contre l’Occident, rejettent le FMI et se rêvent champions d’une souveraineté de carton-pâte. Pourtant, 78 % du commerce tunisien demeure lié à l’Union européenne, et les Tunisiens résidant à l’étranger assurent une part vitale du PIB. Les « conditionnalités » dénoncées à Bruxelles se transforment aussitôt en sollicitations pressantes auprès d’Alger ou des monarchies du Golfe — lesquelles monarchies, ironie suprême, commercent ouvertement avec Israël, l’ennemi juré de la rhétorique officielle.

Le 12 septembre, Tunis s’est abstenue lors du vote historique de l’Assemblée générale de l’ONU sur la reconnaissance de l’État de Palestine, rejoignant un club improbable : l’Iran et l’Irak. Quelques jours plus tard, au sommet de Doha, la Tunisie s’est contentée d’une présence spectrale, à mille lieues de ses envolées verbales habituelles.

Revendiquer « toute la Palestine avec Jérusalem comme capitale, sinon rien » sonne aujourd’hui comme un dogme déconnecté des réalités géopolitiques — même les Palestiniens les plus extrémistes ne le revendiquent plus. Le discours de Bourguiba, prononcé le 3 mars 1965, apparaît aujourd’hui comme un avertissement tragique : le pragmatisme a cédé la place à l’idéologie et à l’immobilisme.

 

Alliances de façade et incohérences stratégiques

Les alliances vantées avec l’Iran, la Russie ou la Chine relèvent davantage du folklore diplomatique que d’une stratégie sérieuse : échanges dérisoires, promesses creuses, absence d’investissements tangibles. Une politique confuse, irréaliste, démagogique — et, à terme, autodestructrice. Même les partenaires historiques, lassés, resserrent l’étau : l’Union européenne conditionne désormais son aide au respect des droits humains et à la transparence.

Le projet maghrébin est en coma profond. L’alignement systématique de Tunis sur Alger, notamment en Libye et sur le Sahara occidental, constitue une faute stratégique majeure, contraire à la position équilibrée que la Tunisie a toujours défendue depuis l’indépendance.

La diplomatie tunisienne est désormais perçue comme erratique, peu fiable et inaudible. Son rôle historique de médiateur s’est évanoui, sa coopération sécuritaire avec l’Europe s’effrite, et son isolement diplomatique s’accentue.

 

L’urgence d’une diplomatie réaliste

En diplomatie comme sur tant d’autres sujets, le verbe a remplacé la stratégie. Mais dans un monde en crise, les slogans ne protègent ni les frontières ni les estomacs. La Tunisie, à force de confondre posture et vision, joue avec ses moyens limités comme si elle était une puissance et risque d’en payer le prix fort. Une diplomatie crédible ne se décrète pas : elle se construit avec réalisme, cohérence et anticipation. Ignorer cette règle fondamentale pourrait transformer le rêve de souveraineté en un désastre tangible pour le pays et ses citoyens.

 

 

17/09/2025 | 10:16
3 min
3 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Amen Invest, une nouvelle identité pour de nouvelles ambitions Amen Invest, une nouvelle identité pour de nouvelles ambitions
Ooredoo apporte espoir et sourires à 400 enfants de Kafel Elyatim pour la rentrée scolaire Ooredoo apporte espoir et sourires à 400 enfants de Kafel Elyatim pour la rentrée scolaire
ATB lance la carte PayLater : achetez maintenant, payez plus tard ATB lance la carte PayLater : achetez maintenant, payez plus tard
ESET Research identifie GhostRedirector, un APT utilisant des outils inédits pour du référencement frauduleux ESET Research identifie GhostRedirector, un APT utilisant des outils inédits pour du référencement frauduleux
CRIT poursuit son engagement et ses services en Tunisie CRIT poursuit son engagement et ses services en Tunisie
Enda poursuit lexpansion de son réseau et ouvre sa 110e agence à Skhira - Sfax Enda poursuit lexpansion de son réseau et ouvre sa 110e agence à Skhira - Sfax
sur le fil
10:29
Données personnelles et cybercriminalité : le cri dalarme du délégué à la protection de lenfance
09:49
Conseil du deuxième district : Ahmed Barouni répond aux critiques de Ben Zineb
09:49
Croissance annoncée par lINS : Houcine Rhili exprime de sérieux doutes
08:26
Kaïs Saïed dénonce une « guerre acharnée » contre lÉtat tunisien
22:30
Parlement, Boubaker Bethabet, investissementsLes 5 infos de la journée
22:00
Les États-Unis opposent à nouveau leur véto à lONU sur Gaza
21:01
Rentrée universitaire : un communiqué sur la tenue vestimentaire déclenche la controverse
20:37
Grèves en France : des centaines de milliers de manifestants dans la rue
19:18
Maladies professionnelles : arrêté conjoint des Affaires sociales et de la Santé en faveur des victimes
19:05
Classes élitistes à Mahdia : la LTDH tire la sonnette dalarme
18:13
« Tentative de meurtre lent » : Riadh Chaïbi salarme pour Habib Ellouz
17:40
Open de Saint-Tropez : Moez Echargui qualifié pour les quarts de finale
16:49
Parlement : une loi exceptionnelle pour intégrer les chômeurs de longue durée dans la fonction publique
16:21
Balance commerciale industrielle : le déficit explose au premier semestre 2025
15:53
Décret 54 : le nouveau bâtonnier promet un combat sans relâche
15:27
Investissements industriels et de services : net repli au premier semestre 2025
14:28
Intégration des enseignants suppléants : contestation autour des nouveaux critères de classement
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Un territoire, une vie et plusieurs gouvernances
Un territoire, une vie et plusieurs gouvernances
18/09/2025
1
Diplomatie tunisienne : revenir aux fondamentaux et savoir avoir la politique de ses moyens
Diplomatie tunisienne : revenir aux fondamentaux et savoir avoir la politique de ses moyens
17/09/2025
3
Entre position et positionnement : la géographie ne suffit pas à comprendre la politique...
Entre position et positionnement : la géographie ne suffit pas à comprendre la politique...
16/09/2025
5
De limpératif dentrer en géopolitique et en stratégie pour assurer sa survie
De limpératif dentrer en géopolitique et en stratégie pour assurer sa survie
15/09/2025
3
Commentaires
Commentaires (3)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
DZ Ex Machina
Rappel
a posté le 18-09-2025 à 18:46
La Tunisie a été bien contente ces dernières années de compter sur les industries algériennes pour lui fournir de manière solidaire l'électricité, l'oxygène (pendant la pandémie Covid), le sucre, l'huile de table, les produits électroménagers, etc.

Dans le même ordre d'idées, voici les raisons pour lesquelles la Tunisie devrait tout faire pour soutenir plutôt l'Algérie que le Maroc

- La Tunisie partage-t-elle une longue frontière commune avec le Maroc : NON

-La Tunisie reçoit-elle de manière régulière des aides financières et des prêts à des conditions avantageuses du Maroc : NON

- La Tunisie a-t-elle des liens économiques importants et une complémentarité économique avec le Maroc : NON

- La Tunisie est-elle d'accord avec l'alliance militaire tous azimuts entre le Maroc et Israel : NON
Répondre
le financier
Monsieur Ben amar
a posté le 17-09-2025 à 18:28
va falloir tourner la page de bourguiba , je ne dis pas qu il faut la remplacer l incompetence de KS , cependant demander le maximum a savoir la palestine total face a un zionisme global nazi n est pas aussi fou que ca .
Vous devriez mediter sur cela , quand vous avez un ennemi qui est dans une logique de guerre totale , vous ne pouvez prendre de demi mesure pour avoir une negociation possible .
Bien sur au vue des performence economique et d une armée inexistance notre diplomatie sans armée = pissez dans un violon .

vous les vieux oubliez Bourguiba , enmenner KS avec vous dans la tombe , vous avez ruiné et detruit le pays et vous n avez laissé que des dettes et des lois obsolete .
La jeunesse du monde , pense bitcoin , compte en devise , exportation , investissement , nous en Tunisie nous sommes bloqué de partout , DEGAGEZ serieusement
Répondre
ourwa
Les fondements de l'esbroufe et des retornements de veste...
a posté le 17-09-2025 à 12:08
" Le discours de Bourguiba, prononcé le 3 mars 1965, apparaît aujourd'hui comme un avertissement tragique : le pragmatisme a cédé la place à l'idéologie et à l'immobilisme." sic C'était un avertissement à l'époque, c'est exact, mais aussi un discours collé aux réalites politiques régionales à ce moment, en même temps une capacité de ce Bourguiba à se projeter, justement, dans un futur proche, ou moyen: la raclée monumentale des armées arabes lors de la guerre des six jours, en juin 1967 lui ont donné raison...Actuellement, du côté des Etats arabes et des Etats arabo-musulmans, il ne s'agit pas d'immobilisme et d'idéologie seulement, mais d'intrêts divers et variés de chacun de ces pays, économique, politique, finacier, militaire, ..interets souvent contradictoires; l'unité de solidarité et de "soutien à la cause palestinienne" n'est qu'une unisté de façade, mensongère, manipulatrice de leurs opinions publiques respectives, mais aussi internationales, le TOUT enrobé de ce costume mité, dit "culturel", mais aussi religieux, islamique... Une pseudo guerre d'i y a 1300 ans, celle d'une omma islamique qui n'existe plus, laminée dans les faits par l'Histoire, ses soubresauts et ses virementss... Le salafisme, voici l'un des pire virus des Etats et des sociétés musulmans, naguère et aussi aujourd'hui : une guerre d'arrière garde, au M-O, au Magreb ( Maroc), en Tunisie, en Algérie même...
" le pays ( Tunisie) donne l'image d'un acteur dépassé par ses propres postures, incapable de transformer ses mots en stratégie. Bourguiba et les pères fondateurs, qui avaient fait de la Tunisie un modèle de pragmatisme et de neutralité active, doivent se retourner dans leurs tombes." sic . Et comment" transformer ses mots en stratégie" s'i vous plait ? Expliquez !
Quant à " Bourguiba et les pères fondateurs, qui avaient fait de la Tunisie un modèle de pragmatisme et de neutralité active, doivent se retourner dans leurs tombes." sic ces " fondateurs" dont vous parlez, s'agit-il de Salah ben Youssef, ou de Béji Caïd Essebsi, par exemple, compagnon de Bourguiba de la 1ère heure et qui a fini par rejoindre, au pouvoir, Ben Ali, à la tête du parlement...et plus tard le pouvoir islamo-fasciste de nahdha en 2013 après sa rencontre avec Ghannouchi dans un hôtel parisien la même année ?
Répondre
Pépites
Parlement : une loi exceptionnelle pour intégrer les chômeurs de longue duré...
15/09/2025
5
Rentrée universitaire : un communiqué sur la tenue vestimentaire déclenche l...
15/09/2025
2
« Tentative de meurtre lent » : Riadh Chaïbi salarme pour Habib Ellouz
15/09/2025
4
Kaïs Saïed dénonce une « guerre acharnée » contre lÉtat tunisien
15/09/2025
4
Lembellie économique nest pas pour bientôt
15/09/2025
2
Un territoire, une vie et plusieurs gouvernances
15/09/2025
1
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis