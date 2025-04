L’intelligence artificielle en médecine : un retour du sage dans la cité ?

Par Mohamed Salah Ben Ammar*

Du Hakim au médecin-technicien





Au cours des siècles, la médecine s'est fondée sur une relation profonde entre le médecin et le patient. À une époque où la connaissance de l'anatomie et de la physiologie était encore rudimentaire, où la physiopathologie des maladies infectieuses demeurait mystérieuse, et où les outils diagnostiques et thérapeutiques étaient limités, le médecin avec relativement peu de connaissances se positionnait non seulement comme un soignant mais surtout comme un confident et un guide dans l'incertitude, incarnant la sagesse et inspirant confiance et respect au sein de la communauté.

Avec le progrès scientifique et la spécialisation croissante des disciplines médicales, la pratique de la médecine a évolué. L'approfondissement des connaissances et la sophistication des techniques ont permis des avancées significatives. Cependant, ce processus a parfois altéré des aspects essentiels de l'art médical : la relation humaine, la prise en charge globale du patient et la dimension philosophique de la médecine ont été reléguées au second plan, au profit d'une approche hyper-technicienne, fragmentée et potentiellement déshumanisée.

Aujourd'hui, l'émergence de l'Intelligence Artificielle (IA) marque un tournant décisif. Paradoxalement, cette technologie, qui rendra la médecine plus objective, pourrait, si elle est correctement pensée, offrir une opportunité de recentrer l’exercice de la médecine sur l'essence même du métier : la compréhension humaine et l'accompagnement personnalisé.

La réalisation de cette renaissance exige un effort conscient, car une évolution favorable vers une prise en charge holistique ne se produira pas d'elle-même, et le risque de dérive vers une approche encore plus technicienne de la santé où le rôle du médecin sera réduit à sa plus simple expression est élevé.

Notons d’emblée qu’il est crucial de commencer ce processus dès les bancs de la faculté et lors des premiers jours à l’hôpital, afin de renforcer le désir des étudiants d’approfondir leurs connaissances des valeurs humaines fondamentales et d’apprendre de leurs ainés les vertus de l’écoute et de la compassion.

L’IA et la redéfinition du rôle du médecin : vers une pratique plus humaine

L'IA a transformé le domaine médical, révolutionnant le diagnostic, le traitement et la gestion des soins en nous ne sommes qu’au début d’un grand chambardement. Grâce aux modèles de langage avancés et aux algorithmes d’apprentissage profond, elle est en mesure d'analyser d'énormes volumes de données médicales avec une rapidité et une précision que le cerveau humain est incapable d’assurer. Cela lui permet d'établir des diagnostics différentiels précis, de prédire l'évolution des maladies avec une fiabilité accrue.

Cependant, l'accès à ces connaissances médicales ne se limite plus aux seuls professionnels de santé. L'IA est accessible à tous, offrant aux citoyens un accès instantané à des informations médicales sur leur santé qui étaient autrefois réservées aux médecins, bouleversant ainsi une relation médecin-malade trop souvent asymétrique dans le passé. Dès lors il est légitime de s'interroger sur quelle valeur ajoutée pourra offrir le médecin demain à ses patients.

Vers un nouvel âge d’or du Hakim

Dans un monde où l’information médicale est omniprésente et parfois contradictoire, le médecin doit assumer le rôle de guide fiable, aidant le patient à discerner le pertinent de l’inutile et à naviguer entre recommandations algorithmiques et nuances cliniques. Il devra affirmer son rôle d’accompagnateur humain au cœur des décisions médicales, car l’IA, bien qu'efficace pour proposer des diagnostics, ne peut appréhender la complexité émotionnelle du patient ni offrir la présence rassurante dont il a besoin.

L'intégration de l'IA en médecine soulève également des dilemmes bioéthiques. Le médecin devra agir en tant que garant de l'éthique médicale, préservant l'autonomie et la dignité des patients tout en naviguant dans les incertitudes inhérentes à la pratique médicale.

Contrairement aux IA, qui s'appuient actuellement sur des corrélations statistiques, le médecin humain excelle dans le raisonnement clinique, intégrant des nuances contextuelles souvent invisibles à une machine. Il est essentiel que l'éducation médicale mette l'accent sur ce processus de raisonnement pour éviter une dépendance excessive aux outils technologiques.

L’IA dans l’enseignement médical : une révolution pédagogique nécessaire

Les modèles de langage avancés transformeront inévitablement l'apprentissage de la médecine en proposant des cas cliniques personnalisés en temps réel, un retour d'expérience sur les erreurs de raisonnement, et des simulations réalistes de consultations, afin d'améliorer la communication et l'empathie.

L'IA pourra favoriser l'égalité d'accès à une formation de base et continue de qualité, en offrant les mêmes outils pédagogiques à tous, indépendamment de leur lieu d’habitation ou d’exercice, des ressources disponibles, et en permettant une auto-évaluation continue grâce à des retours intelligents.

Plus que tout l'intégration de l'IA dans la médecine nécessite une refonte rapide et urgente des méthodes pédagogiques. Les étudiants devront aller au-delà de l'accumulation de connaissances, désormais facilement et immédiatement accessibles sur leurs smartphones grâce à l'IA. Ils doivent apprendre à interagir efficacement avec ces outils, à naviguer intelligemment dans les recommandations algorithmiques et à plus que tout maintenir une approche éthique dans leur utilisation.

Vers un renouveau humaniste de la médecine

L'histoire de la médecine démontre que le rôle du médecin est en constante évolution. Après l'ère du chamane et guérisseur empirique et celle du technicien ultra-spécialisé, l'IA pave la voie à une nouvelle ère : celle du médecin-sage, qui incarne la confiance, la sagesse, l'interprétation du savoir médical et la préservation de l'humanité dans la relation de soin.

Loin de signaler la fin de la médecine humaine, l'IA pourrait restaurer sa dimension la plus noble, celle qui place l'humain au cœur de l'acte de soigner. Toutefois, cette transformation exigera une réinvention de la formation médicale, une réflexion continue sur l'éthique et un engagement collectif pour une médecine où science et sagesse coexistent harmonieusement.

Ce défi, bien que colossal, recèle une promesse : celle d’un avenir où le médecin, enrichi par l’IA, redeviendra ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être : un Hakim, un sage au service de l'humain.

* Professeur de médecine et ancien ministre de la Santé