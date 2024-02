Ites - la sécurité alimentaire de la Tunisie à l'horizon 2035

Assurer une sécurité alimentaire durable, moyennant une disponibilité alimentaire soutenable, moins dépendante des importations, un accès équitable aux aliments, une alimentation et nutrition en mutation positive et un système alimentaire résilient.

La sécurité alimentaire a toujours été un sujet d'intérêt capital dans l'histoire de la Tunisie où le modèle de développement socio-économique suivi depuis les années 1970 pose la nécessité de considérer des réformes profondes et de nouveaux choix stratégiques. Toutefois, les conditions structurelles du secteur agricole et les choix politiques retenus n’ont pas réussi, malgré les progrès réalisés sur plus de 60 ans, à venir à bout des fragilités et des limites caractérisant les composantes de la sécurité alimentaire en Tunisie.

La dépendance accrue aux marchés extérieurs (fluctuants), la forte pression sur les ressources naturelles, les changements climatiques et autres facteurs sont des exemples structurels fragilisant la sécurité alimentaire des Tunisiens. De plus, les évènements survenus récemment, la COVID-19 et le conflit Russo-Ukrainien, sont venus rappeler encore une fois la fragilité du système alimentaire mis en place.

Cette étude stratégique et prospective a pour objectif d’élaborer, sous un angle prospectif, un exposé global des faits sur la sécurité alimentaire en Tunisie, de proposer des mesures opérationnelles d’urgence et de fournir des orientations stratégiques à l’horizon 2035 pour atteindre la vision stratégique, celle d’une sécurité alimentaire renforcée et durable. Cette étude a été réalisée en collaboration avec la Konrad Adenauer Stiftung (KAS) et est téléchargeable, avec son résumé, sur le site internet de l’ITES à l’adresse suivante : https://www.ites.tn/post/65dc9b0aa1c68d15600216df