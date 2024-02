Ites - Préserver et renforcer notre sécurité énergétique

Au cours de la dernière décennie, le déficit énergétique n’a cessé de s’accentuer avec des répercussions négatives sur le bon fonctionnement de l’économie mais également sur l’indépendance – voire sur la souveraineté – énergétique de notre pays, et ce dans un environnement en bouleversement à l’échelle nationale, régionale et internationale.

En complément et en soutien de « la stratégie du secteur de l’énergie à l’horizon 2035 », adoptée par le Conseil des Ministres du 11 avril 2023, l’Institut Tunisien des Etudes Stratégiques vient de publier un policy paper intitulé : « Préserver et renforcer notre sécurité énergétique »

Ce document d’orientation stratégique se décline en trois parties : (1) un diagnostic de la situation présente, (2) des mesures opérationnelles à engager d’urgence et (3) des réformes à effet moins immédiat mais à déclencher en même temps que ces mesures d’urgence.

Le diagnostic du secteur de l’énergie fait ressortir les vulnérabilités, les difficultés et les obstacles de toutes natures qui ont détérioré le système énergétique en Tunisie et continuent à l’entraver. Certains aspects justifient des interventions d’urgence à accompagner par des actions à entamer sans délais et, d’autre part, le lancement d’actions et la prescription de mesures dont l’effet est à court et moyen termes et qui sont à initier dans les plus brefs délais afin de positionner le secteur tunisien de l’énergie sur la bonne voie en vue de préserver et de renforcer la sécurité énergétique du pays.

L’étude et son résumé sont consultables au lien suivant : https://www.ites.tn/post/65c0dbcf66de33898e743636