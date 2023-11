Voter librement était un rêve !

Par Mohamed Salah Ben Ammar

Dans un mois, le 24 décembre précisément la Tunisie s’apprête, à nouveau, à voter pour les élections locales et régionales. La date a été fixée par un décret présidentiel. Ce scrutin se déroule en deux tours, le second devant se tenir après l'annonce des résultats définitifs du 1er tour. Selon le président de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Farouk Bouasker, elles coûteront 40 millions de dinars tunisiens. Après 60 ans de disette, nous subissons une indigestion d’élections.

Mon père et tous ceux de sa génération n’ont jamais pu voter librement, ni avant ni après l’indépendance. J’ai eu l’outrecuidance de penser avoir brisé, à 55 ans, la fatalité. Je l’ai enfin eu cette revanche sur le destin un certain dimanche, le 23 octobre 2011 exactement. Je suis revenu en Tunisie à la quatrième vitesse de l'autre bout du monde pour pouvoir, avec une fierté non dissimulée, voter. J’ai longtemps gardé avec une réelle émotion le bleu de l’encre sur mon index gauche… Tous les espoirs étaient permis. La suite me prouvera à quel point je me suis trompé, le fait de mettre un bulletin de vote dans une urne ne peut être qu’un simulacre de démocratie si d’autres conditions ne sont pas remplies.

Soyons clairs, les candidats pour lesquels j’ai voté, ont souvent eu zéro quelque chose, rarement plus. Cela ne me dérangeait pas plus que cela. J’assume mes choix. Je n’ai jamais voté pour un favori, je n’ai jamais eu de la considération pour les suiveurs et surtout je n'ai pas perçu l'utilité de voter pour des favoris dont la sincérité était plus que douteuse à mes yeux. Factuellement, à ce jour et à toutes les élections aucun élu n’avait de programme crédible, certains candidats ont même fait de l’absence de programme politique un argument électoral. Et ils ont été élus ! En réalité, bien sûr qu'ils en avaient un projet non avoué, comment les électeurs se sont laissés dupés aussi facilement ? Cela peut paraître surréaliste ailleurs et c'est pourtant vrai en Tunisie.

Un passage obligé pour notre jeune démocratie avons-nous pensé. L'essentiel étaient les débats de société, la confrontation d’idées, de programmes, le libre choix de la représentation nationale, démocratiquement. Mais justement on n’y a pas eu droit. Pourtant les élections sont censées être le moment, l’aboutissement d’un processus qui permet de choisir en connaissance de cause et librement les personnes les plus aptes à diriger le pays.

Mais quelle personne sensée s’est imaginée confier les rênes du pays à des avatars surgis de nulle part dans la vie politique, comme cela ex nihilo, les Hechmi Hamdi, Slim Riahi, Nabil Karoui, Youssef Chahed, Said Aidi, Samir Ben Amor, Olfa Hamdi, Safi Said, Zouheir Makhlouf, Seifeddine Makhlouf, Abderraouf Ayadi, Yassine Ayari, Rached Khiari, Samia Abbou, Mabrouka Mbarek, Saïd Jaziri et j’en passe. Un peuple opprimé qui subit l’arbitraire, la pauvreté, le chômage, la corruption, cède facilement aux sirènes des extrêmes, aux mensonges mais de là à se laisser embarquer dans des délires surréalistes.

Mais de nos jours ce n’est pas tout à fait surprenant. Les pays scandinaves ou les Pays-Bas sont tombés dans le même piège. A l’ère des réseaux sociaux la démocratie représentative est malade, elle traverse une grave crise. Trump est à nouveau aux portes du pouvoir. Il est de plus en plus fréquent de voir sortir des urnes des candidats populistes, démagogues, incultes. Ils font des campagnes électorales sur des promesses farfelues, sur la dénonciation des élites, la religion n’est jamais loin, ils affichent des signes ostentatoires de piété pour enrober leurs ambitions et nous pouvons le constater, à travers le monde cette technique porte ses fruits. Un populiste issu de nulle part fait des promesses irréalistes, comme celles par exemple de mettre les étrangers dehors ou de restaurer la peine de mort ou encore d’interdire l’avortement et il finit par gagner les élections. Sauf que dans les vieilles démocraties, les institutions, la justice, la presse résistent encore, peut-être pas pour longtemps mais elles résistent tant bien que mal.

La Tunisie ne pouvait pas échapper à cette réalité. La vie politique rêvée a donné le pouvoir à un patchwork d’opportunistes de gauche comme de droite. Qu’ils s'appellent Nidaa Tounes, et Ennahdha, ou autre CPR peu importe, des métastases sont apparues secondairement, elles se nomment Kalb Tounes, Tahya Tounes, Machrou3 Tounes…Tounes Tounes à toutes les sauces.

Comme toujours ceux qui ont récupéré la patente de l’ancien régime, les héritiers du RCD, les benalistes n’étaient pas en reste. Pour eux, la révolution tunisienne est le fruit d’une conspiration internationale. Ils se réjouissent ouvertement de ses échecs.

L’idée majoritaire est que le bilan économique, social de la première décennie post révolutionnaire a été catastrophique et c’est probablement vrai, la révolution a déçu. Mais il y a eu un avant et un après la décennie et elles n’ont pas été meilleures et sauf à croire aux miracles il ne pouvait pas en être autrement.

Est-ce le désespoir qui a poussé mes compatriotes à croire à toutes ces balivernes électorales, d’accepter de voter pour des programmes inexistants ou des programmes truffés d’incohérences ? Comment des esprits saints ont pu croire dans les promesses d’un Hechmi Hamdi et voter pour ses candidats ? La baguette à 100 millimes, la santé et les transports gratuits et pourtant son parti a eu, avant des ajustements douteux, le plus grand nombre de députés, juste après le parti de ceux qui craignaient Dieu, Ennahdha. Ceux-là même qui à l’occasion de la rediffusion d’un film d’animation (Persepolis) se sont levés comme un seul homme pour défendre l’Islam et se faire les portes paroles de Allah...Ce parti a tout de même réussi, de près ou de loin, à contrôler la vie politique du pays de 2011 à 2019. Cela peut paraître à posteriori incroyable mais bien des personnalités reconnues ont fait la queue à Monplaisir devant le bureau du gourou d’Ennahdha.

Les déceptions n’allaient pas s’arrêter là. En 2019 lors des dernières élections présidentielles Nabil Karoui, qui venait de sortir de prison, a eu un 1 042 894 voix sur un programme inexistant. Aux législatives Al Karama de Seifeddine Makhlouf a eu 21 députés avec un programme qui prônait le retour à la Charia, la peine de mort, la lutte contre l’homosexualité et récupérer le sel et sur winou el pétrole…Longtemps Abir Moussi et le PDL ont caracolé en tête des sondages. C’est comme si les tunisiens ne réalisent toujours pas que la dernière décennie ne pouvait pas redresser les méfaits de 50 ans de dictature, de gestion chaotique.

La vie politique en Tunisie tant espérée était un fiasco. A qui la faute ? Montaigne disait « De ce peu que je me suis essayé au maniement des affaires du monde, je m’en suis d’autant dégoûté. ».

En Tunisie nous aimons toujours crever les plafonds, en tout cas nous aimons le croire. Indéniablement le spectacle de la vie politique auquel nous avons droit depuis les années 70 est d’une médiocrité affligeante. Des dérives de toutes sortes. Le tunisien n’a jamais été traité comme un citoyen. Après l'indépendance, l'absence de démocratie a généré des dérives dans tous les domaines, une corruption endémique, une disparité régionale révoltante, un chômage endémique et l’arrivée d’incompétents à des postes à responsabilité. Du fait de cette politique des secteurs entiers comme l’éducation, les transports, la santé n’ont pas fini de se dégrader.

Nous ne pouvons pas nous en sortir sans démocratie.

Une majorité de Tunisiens n’a plus aucune confiance dans la politique et les politiciens et c’est grave. Le vote exprimé en 2019 est un vote de désespoir, il ne peut en aucun cas aider à construire un pays prospère. Les tunisiens le savaient en allant voter, ils n’ont pas voté pour un projet de société, ou des choix économiques mais pour un projet de moralisation de la vie politique. Une approche simpliste et coupée de la dure réalité. Nous ne sommes pas les seuls dans cette situation, les discours anti-système fleurissent dans le monde. Les élites contre « le peuple », les pauvres contre les riches, les ouvriers contre les patrons, les citoyens contre l’administration ainsi de suite cette approche vengeresse mobilise les émotions mais elle ne peut aucunement constituer un projet d’avenir pour le monde. Cette approche haineuse se base sur la théorie du complot, elle sème dans les sociétés la discorde. Elle éloigne les citoyens de la politique.

La suite logique de l’absence de programme économique a été la déception. Les pénuries, les crises de toutes sortes expliquent à elles seules les records d’abstention aux élections (88% aux dernières législatives). Nous sommes au-delà d’un vote sanction, c’est toute la vie politique a été sanctionnée. Un message cinglant, froid du "peuple", je ne suis plus concerné par vos manœuvres, mes priorités sont ailleurs. Un terrible échec.

Le "peuple" ne s’est pas non plus senti concerné par les différentes consultations initiées par le pouvoir en place, la dernière sur l’éducation en est l’illustration ; A chaque consultation la mobilisation a été ridicule. Les remises en question théoriques, académiques des modalités d'organisation de la vie politique du pays ne semblent pas être dans ses priorités et on le comprend aisément. Il semble dire que les questions de la séparation des pouvoirs, de la démocratie représentative ou participative, ou la vie des partis politiques ou encore le choix des représentants du peuple par tirage au sort ou par des élections sont des sujets qui, sont pour le moment loin de leurs préoccupations, et pourtant !

Pour information, l'élection présidentielle en Tunisie conformément aux dispositions de la loi électorale et toujours selon l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), aura lieu en automne 2024. Il ne s’agit pas d’une prise risque et d’avoir de livrer la Tunisie à des traîtres mais de respecter ce que le PNUD considère comme le critère le plus fiable à l’échelle internationale pour évaluer le caractère démocratique ou non d’un régime politique, c’est-à-dire l’organisation régulière d’élections libres. C’est incontestable mais c’est insuffisant. Les élections si elles ne sont pas la concrétisation d’un processus démocratique fait de débats sereins et contradictoires débouchent inéluctablement sur des catastrophes.

Alors contentons-nous de choses simples et faisons tous ensemble un rêve, celui de faire la queue et attendre notre tour 2, 3 ou même 4 heures en 2024 pour pouvoir voter librement aux élections présidentielles. Mais ce rêve ne se réalisera que si et seulement si, nous pouvons vivre une campagne électorale animée dans les règles internationalement admises, avec des débats passionnées, contradictoires où la confrontation de projets est la règle, où les bilans sont analysés par des experts, où les engagements des candidats et de personnalités du monde de la culture, de la recherche, du sport, de l’économie…à des idées aident à faire des choix éclairés, où l’absence de programme, où les coups bas, les accusations de traîtrise, où les qualificatifs insultants…disqualifieraient ceux qui en sont à l’origine.

Les élections de 2024 ne seront vraiment libres et régulières que si l’État et ses organes assument pleinement leurs responsabilités. Que les conditions nécessaires pour que la campagne se déroule dans le calme soient garanties. Ceci impose à l’État et ses organes de garantir le respect de la loi en toute neutralité. De garantir les incontournables droits de chaque citoyen remplissant les conditions requises, de figurer sur les listes électorales et de pouvoir sous certaines conditions être candidat, d’assurer la sécurité et la liberté de mouvement, de réunion, et d'expression des candidats, d’assurer la sécurité des rassemblements et réunions politiques. Les candidats et leurs partis doivent pouvoir accéder aux médias de façon équitable et de faire connaître librement et sans aucune restriction leurs idées. Last but not least de veiller à ce que le financement de la campagne se fasse en toute transparence.

A ce jour, et lors des précédentes élections, ces conditions n’ont pas été totalement remplies. Pourtant nous le savons pertinemment, c’est ainsi et pas autrement que nous réussirons à offrir le meilleur à nos concitoyens et au pays.

* ancien ministre de la Santé