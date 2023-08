Intelligence artificielle, ange ou démon ?

Par Nacef BELKHIRIA*

Nombreux sont ceux qui attirent l’attention sur les méfaits de l’intelligence artificielle (I.A.). Je suis totalement d’accord avec leur constat si toutefois on ne voit que la moitié pleine de la bouteille ou si on refuse de croire dans l’évolution de la technologie et les avantages qu’elle peut offrir à l’humanité.

Je vais me limiter à quelques contres exemples pour démontrer la bonne utilisation de l’IA tenant compte de quelques avancées 100% Tunisiennes dans le domaine :

1) La Startup Tunisienne « Instadeep » leader mondial dans l’utilisation de l’IA pour la recherche médicale vient de fusionner avec Biontech leader mondial dans la recherche pour des remèdes anticancéreux contre la somme de 600 millions d’euros. Si ce n’était pour la qualité des résultats atteints par Instadeep via l’utilisation de l’IA, Biontech n’aurait jamais déboursé ce montant dans la transaction.

2) La Startup Tunisienne Irwise, lauréate du concours Européen #EyesOnBlue a pu développer une application pour économiser l’eau dans l’irrigation grâce à l’IA et sa capacité à analyser la situation des champs concernés et indiquer le programme d’irrigation spécifique adapté au climat, à la nature du sol et au type de culture.

3) La Startup Tunisienne VdocLabs utilise l’IA pour prédire l’évolution de la maladie d’un patient et anticiper les traitements adéquats.

4) La Startup Tunisienne Epilert qui a conçu un bracelet de monitoring pour la prédiction des crises épileptiques grâce à l’IA

Grâce à l’IA, un médecin chirurgien peut anticiper les complications auxquels il pourrait faire face et les éviter avant l’opération

Lorsque le téléphone portable a été introduit, ses détracteurs nous ont prévenu contre l’atteinte à la vie privée, le stress, etc. mais ils n’ont pas mentionné l’avantage d’être joignable en cas d’urgence, la localisation géographique, la transmission des données pour une prise de décision instantanée, etc.

Le même constat pour les drones, les détracteurs nous ont prévenu contre l’espionnage, le manque de contrôle de ces engins, etc., mais ils ont oublié de mentionner les possibilités de ratissage du terrain en cas de catastrophes naturelles, telles que les inondations, les tremblements de terre, les incendies, etc…

L’intelligence artificielle est un domaine d’avenir que nous ne pourrons pas éviter économiquement, scientifiquement et même sur le plan sécuritaire. Soit on le maîtrise pour le mettre au service de l’État, du citoyen et de l’économie tout en mettant un cadre juridique adéquat et en formant nos jeunes étudiants, soit on l'évite et on assumera les dégâts parce que nous ne serons pas outillés pour l’inévitable face à face.

D'après Bill Gates, fondateur de Microsoft, « l’IA changera la façon dont les gens travaillent, apprennent, voyagent, obtiennent des soins de santé et communiquent les uns avec les autres. Des industries entières vont se réorienter autour d’elle. Les entreprises se distingueront par la façon dont elles l’utiliseront ».

* Nacef BELKHIRIA : président de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-japonaise et vice-président exécutif de BSB Toyota