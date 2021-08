Vaccination contre la Covid-19 : Engagement et détermination mais attention aux effets de la précipitation

Dr Abdelwahed El Abassi*

*Médecin retraité de l'OMS et de l'Unicef











Après le bricolage désastreux du 17 juillet, une autre opération porte ouverte pour la vaccination contre la Covid-19 : la journée nationale pour la vaccination contre la Covid-19.

Des leçons sont tirées de la première expérience :

- La préinscription sur Evax est exigée.

- Le nombre de centres de vaccination est considérablement accru et allant au niveau des délégations.

- L’espace est grand et pourrait offrir plusieurs salles (attente, préparation, vaccination, attente de 15 minutes après vaccination) limitant ainsi au maximum le risque de promiscuité.

- Enfin et surtout il y a le respect des priorités définies par la stratégie nationale et l’organisation envisagée certainement avec des plages horaires différentes selon le groupe d’âge.

Ce que l’on ne sait pas et qui est essentiel pour une campagne réussie :

- Le niveau d’implication et d’association des équipes de santé locales et des instances et associations locales pour mobiliser les groupes ciblés et faciliter leur inscription.

- Le niveau de prise en compte de la dynamique locale enclenchée ces dernières semaines pour une pré-inscription et programmation des groupes prioritaires.

- La prise en compte de l’obstacle numérique que représente l’inscription sur Evax pour une partie non négligeable de la population.

- Les capacités logistiques et organisationnelles pour organiser dans presque toutes les délégations du pays en un laps de temps de moins d’une semaine cette journée nationale.

L’intention est généreuse et pourrait aider à passer au palier supérieur pour la vaccination contre la Covid-19 si les réponses sont rassurantes aux quatre inconnues évoquées plus haut. Dans ce cas l’initiative serait l’occasion de lancer localement et dans tout le pays une mobilisation soutenue pour la vaccination avec l’implication de toutes les parties locales, l’appui régional et le pilotage stratégique central.

Si par contre on a préjugé des capacités à organiser une telle journée porte ouverte en un laps de temps si court, et que les équipes locales subissent l’initiative sans en être de vrais partenaires, et que celle-ci ignore ou ne capitalise pas sur les efforts qu’ils ont consentis localement depuis plusieurs semaines pour mobiliser et préinscrire la population réfractaire, alors le risque est grand que ces journées ne donnent pas le résultat escompté ou pire encore puissent tourner au flop dans certaines délégations.

Le besoin de passer au palier supérieur maintenant que des quantités conséquentes de vaccins sont disponibles est devenu une urgence mais cela nécessite avant tout et surtout de:

- déployer aussi rapidement que possible tout le potentiel du système de soins de première ligne, public et privé, en complément et parfois, mais progressivement, en prenant le relais des centres régionaux de vaccination ad hoc.

- le faire dans le cadre d’une mobilisation sociale locale soutenue et d’une collaboration entre tous les intervenants (institutions, prestataires publics et privés, société civile…) pour assurer la mobilsation, la programmation, l’inscription et la vaccination des populations locales dans le cadre des priorités définies et agréées avec l’appui politique, technique et logistique du niveau régional.

- mobiliser les structures de médecine de travail là où cela est possible.

- surtout rendre cette dynamique possible sans perte de traçabilité grâce à une interface fonctionnelle entre la plateforme Evax et les équipes locales et régionales ainsi que par un pilotage central stratégique, stimulant et encadrant les initiatives en générant et ou aidant à produire des tableaux de bord permettant le monitoring des progrès dans chaque circonscription, région et au niveau pays.

Une approche qui doit construire sur les acquis dont certains sont historiques. Elle assure une montée en puissance soutenue de la vaccination, prenant en considération les exigences pour un résultat effectif de santé publique, avec au moins une couverture adéquate des groupes vulnérables avant une prochaine vague de la pandémie. Ce faisant on assure le premier objectif de la stratégie nationale (réduction drastique de l’incidence des formes graves et de la mortalité attribuée à la Covid-19) et on fait un progrès majeur dans la limitation du potentiel épidémique du SRAS Cov2 mais avec la détermination, la lucidité et l’humilité nécessaires dans le contexte d’un monde qui n’a pas fini avec les difficultés pour contrôler totalement cette pandémie.

Dans une telle approche les journées portes ouvertes sont utiles et doivent cibler les zones rurales et les quartiers périurbains dont la population, et les groupes vulnérables en particulier, sont encore réfractaires à la vaccination contre la covid-19. Durant ces journées la concomitance de l’inscription et de la vaccination doit être assurée sur la plateforme Evax.

Il y a urgence pour monter en puissance avec la vaccination contre la Covid-19. Mais il ne s’agit ni d’un sprint final ni d’une course de fond. Nous avons deux à trois mois pour relever le défi sans déraper et continuer par la suite avec assurance et confiance le combat contre la pandémie du SRAS Cov2. Oui c’est possible !