Covid-19 : Allons-nous vers la non-assistance à peuple en danger ?

Par Hichem Ben Ahmed *

La vie des Tunisiens n’a pas de prix. Tandis que la classe politique se chamaille pour des futilités à coup de bras de fer stériles, le virus avance, la vague mortelle s’accélère et endeuille de plus en plus nos familles et nos amis.

Nos problèmes et nos querelles ne pourront pas rendre la vie aux victimes du Covid. Aujourd’hui, la réponse des pays avancés sur le front de la lutte contre la pandémie a dépassé les aspects de la prévention, du respect des gestes barrières, des tests et autres confinements, le défi se situant désormais au niveau de la stratégie et de l’urgence d’accéder la vaccination.

Un grand nombre de pays qui nous ressemblent sont même dans une phase de réflexion quant à l’après-vaccination, du point de vue sanitaire bien sûr, mais également économique. Ces pays pensent déjà à la reprise. Nos chiffres relatifs au nombre de contaminations et de décès évoluent de manière exponentielle avec un décès en Tunisie chaque 30 minutes !

Pourtant, mon impression (et celle de tous ceux que je côtoie) est que notre pays, malgré la compétence et le dévouement de notre corps médical, semble hors du coup. Nous naviguons à vue. Le manque d’information officielle claire et exhaustive est inquiétant. J’espère que ce n’est qu’un problème de communication et non de laisser-aller.

Monsieur le Ministre de la Santé, je vous ai adressé en ma qualité de député une lettre officielle pour que vous nous fournissiez des informations et des données précises. Profondément préoccupés, nos concitoyens ont le droit de savoir ce que le gouvernement a prévu comme mesures pour les protéger.

1/Quelle est la structure publique qui est chargée de la mise en place de la stratégie de vaccination ?

2/Quelle est la stratégie générale de vaccination que vous avez présentée ? Vous avez parlé de cibler, dans un premier temps, le corps médical et paramédical, les personnes âgées, les personnes isolées etc... Mais concrètement, comment les choses se passeront-elles ? Quelles sont les catégories de la population qui vont être vaccinées successivement ?

3/Quel est le budget qui a été prévu et est-il déjà disponible pour financer les vaccins et l’opération de vaccination ? En espérant que notre bureaucratie s’abstiendra de la ralentir sinon de la freiner.

4/Quels types de vaccins avez-vous retenu pour la Tunisie ? En provenance de quels pays et laboratoires ? Un seul ou plusieurs ? Sur quelles bases sont font les choix ?

5/Le vaccin sera-t-il obligatoire et gratuit ?

6/Avez-vous des dates précises quant à la réception des doses ? En quelles quantités ? Vous avez déclaré opter pour la vaccination de 20% de la population en 2021, ce chiffre ne vous semble-t-il pas insuffisant sur toute une année ? Sur quelles données scientifiques se base-t-il ?

7/Avez-vous des assurances pour obtenir un stock de vaccins suffisant dans les meilleurs délais ?

8/Certains vaccins exigent des conditions de conservation (chaîne du froid) drastiques. Avez-vous prévu les lieux et les infrastructures d’accueil, de stockage et de conditionnement nécessaires, ainsi que les espaces réservés à l’accueil des personnes à vacciner ?

9/Quel est le calendrier précis qui a été arrêté pour les vaccinations et comment se fera la répartition entre les catégories de la population cible et les régions ? Avez-vous déjà préparé les listes ?

Face à la pandémie la vie et la santé des tunisiens sont en grand danger et doivent être plus que jamais notre seule priorité à tous. Elle doit prendre le pas notamment sur les calculs et les affrontements politiciens du moment. Et aucune autre considération de quelque ordre que ce soit ne doit aujourd’hui prévaloir. La responsabilité est grave, lourde et collective. Il est temps de l’assumer sans tergiversations.

* Hichem Ben Ahmed est député Tahya Tounes à l'ARP et ancien ministre du Transport