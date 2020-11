Confrontée à une crise sanitaire mais surtout socio-économique inédite dans son histoire moderne, la Tunisie est à la croisée des chemins, la transition politique étant largement conditionnée par la capacité du pays à sortir de cette crise et à s’inscrire dans une trajectoire de sauvetage puis de relance de l’économie nationale. Face à cette forte volatilité et à l’incertitude croissante balayant l’ensemble de nos repères et modes de gestion traditionnels, il convient d’innover dans l’approche, en termes de politiques publiques, mais également quant au fond. Il s’agit de penser « en rupture », de tracer un chemin vertueux en privilégiant la proactivité et l’approche prospective et anticipatrice, seule à même de dégager une stratégie de sauvetage et de sortie de crise répondant à la fois à l’urgence du court terme et aux impératifs du moyen terme. Un changement de paradigme socio-économique s’impose.

Après avoir publié une étude, véritable plan de sauvetage de l’économie nationale à court terme et premier élan d’un plan de relance à moyen terme, intitulée « Vulnérabilités du pilotage économique en temps de la Covid-19 en Tunisie et éléments de politiques de réponse et de gestion de sortie de crise : pour un sauvetage de l’économie nationale à court terme (horizon 2021) », l’Ites publie, en partenariat avec la KAS, une étude économique complémentaire axée sur l’approche sectorielle « Covid-19 : analyse et priorisation d’actions sectorielles ». Comme le souligne les auteurs, « le plan de redressement économique ne peut plus se contenter d’être un simple plan de sauvetage et devra ouvrir la voie à une véritable relance de l’économie à partir d’un ciblage des secteurs en mesure d’amortir l’ampleur de la crise tout en s’inscrivant dans une logique de rupture ».

Ces deux études ouvrent la voie à une réflexion approfondie quant à un nouveau modèle de développement économique à l’horizon 2025, objet de la phase 3 de l’étude globale pilotée par l’Ites « La Tunisie face à la Covid-19 à l’horizon 2025 : fondements d’une stratégie conciliant l’urgence du court terme et les impératifs du moyen terme ».

Cette étude est consultable sur le site de l’ITES sur ce lien.