Biographie de Hédi Bchir, ministre chargé de lévaluation du rendement du gouvernement

Hédi Bchir a été désigné, ce jeudi 2 janvier 2020, au poste de ministre chargé de l’évaluation du rendement du gouvernement dans le nouveau gouvernement de Habib Jamli.

Mohamed Hédi Bchir est né le 15 septembre 1975 à Monastir, marié et père de trois enfants.

Après avoir obtenu un baccalauréat en mathématiques, Il a fréquenté l’Institut préparatoire des études scientifiques et Techniques (IPEST) pour intégrer l’Ecole Polytechnique de Tunisie il où obtient le diplôme d'ingénieur en 1998. Il part en France pour poursuivre ses études et obtenir en 2004 un doctorat en science économique de l’Université Paris 1 Panthéon la Sorbonne avec mention très honorable avec félicitations du jury.

Med Hédi Bchir a occupé plusieurs postes dans des institutions internationales des plus prestigieuses. Il est actuellement chef de la section de modélisation et prévisions de la Commission économique des Nations unies pour l'Asie occidentale.

Il a préalablement occupé les postes suivants: économiste senior à la Banque mondiale. Entre 2008 et 2011, il a été économiste principal, au sein de la Banque africaine de développement, en charge de la République d'Égypte, du Cap-Vert et de la République de Guinée. De l’année 2005 et 2008 il a été économiste à la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Entre 2000 et 2005 il a été économiste au Centre d'études prospectives et d'informations internationales, un centre de recherche en économie internationale au service du Premier ministre de la République française.