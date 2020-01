Biographie de Kaouther Saïed, secrétaire dEtat auprès du ministre de lEnseignement supérieur

Kaouther Saïed a été désignée jeudi 2 janvier 2020 par Habib Jamli pour occuper le poste de secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Enseignement supérieur.

Titulaire d’un doctorat en sciences de gestion, Kaouther Saïed est professeur à la faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis. Directrice du Département Marketing et membre de l’Unité de Recherche ERMA, elle a dirigé des thèses de doctorats et est l’auteure de plusieurs publications de recherche.