Biographie de Riadh Dabbou, secrétaire dEtat aux Affaires locales

Riadh Dabbou a été désigné ce jeudi 2 janvier 2020, secrétaire d’Etat aux Affaires locales auprès du ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Noureddine Selmi, dans le gouvernement de Habib Jamli.

Riadh Dabbou était directeur exécutif à l’Association tunisienne de la prévention routière (ATPR).

Plus récemment et quelques jours avant l’annonce de la composition de ce nouveau gouvernement, il a été désigné à la tête de l’Agence de protection et de préparation du littoral (Apal). L’ancien DG de l’Agence étant démis de ses fonctions à sa propre demande.