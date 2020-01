Biographie de Mohamed Ammar, secrétaire dEtat aux Energies renouvelables

Mohammed Ammar a été nommé, ce jeudi 2 janvier 2020, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Petites et Moyennes entreprises chargé des Energies renouvelables, dans le gouvernement de Habib Jamli.

Diplômé de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Tunis en 1983 et de l’école de gestion HEC Montréal au Canada, Mohamed Ammar est actuellement directeur général de Steg International Services. Un poste qu’il occupe depuis avril 2012.

Il était directeur de la distribution de l’électricité et du gaz au sein de la société de 2009 à 2012. Il était directeur régional de la distribution de l’électricité et du gaz pendant un an (2008-2009) à Tunis. De 1988 à 2006, il était chef de district à la Steg.