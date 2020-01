Biographie de Abdessalem Abassi, secrétaire dEtat auprès du ministre des Finances

Abdessalem Abassi a été désigné jeudi 2 janvier 2020, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Finances.

Abdessalem Abassi est enseignant et expert en fiscalité. Il est, depuis 2017, chef du département économie à la Faculté des sciences économiques et de gestion de Nabeul, établissement qu’il a intégré en 2011. Il a également enseigné à l’Université Laval à Québec (Canada) entre 2016 et 2019.

Il est titulaire d’un doctorat de l’Université Laval (2009).