Biographie de Abderrahman Khochtali, ministre des Finances

Abderrahman Khochtali a été désigné, jeudi 2 janvier 2020, au poste de ministre des Finances dans le nouveau gouvernement de de Habib Jamli.

Abderrahman Khochtali occupait jusqu’à ce jour le poste de secrétaire général du ministère des Finances. Il a fait l’essentiel de sa carrière dans ce ministère où il a occupé notamment le poste de directeur général chargé de l'Unité de gestion budgétaire par objectif ainsi que contrôleur général des Finances. Il a aussi fait un court passage à la tête des Douanes tunisiennes (août 2013 – juin 2014).

M. Khochtali, qui est né le 5 juillet 1964 à Redeyef (Gafsa), est titulaire d’une maîtrise en expertise comptable (IHEC, 1998). Il est détenteur du diplôme du Cycle supérieur de l’ENA, spécialité comptabilité publique (1992). Il est aussi diplômé de l’Institut de Comptabilité publique (Paris, 1991), où il a été lauréat du prix du président de la République en juillet 1993.

Recruté au sein de l’Autorité de contrôle général des Finances, en 1992, il assumera différentes missions de contrôle approfondi dans les secteurs bancaires, hospitaliers et autres ainsi que Tunisair, l’OACA, la SNDP, la Sonede et l’Etap. Il sera nommé en 2008, secrétaire général de Tunisair, avant de prendre en charge l’Unité de gestion du budget par objectifs au ministère des Finances. Il a également dirigé la Société tunisienne de presse, d’impression, d’édition, de diffusion et de publicité Dar Assabah.