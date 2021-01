Biographie de Abdellatif Missaoui, ministre des Domaines de l’Etat

Abdellatif Missaoui a été désigné ministre des Domaines de l’Etat dans le gouvernement de Hichem Mechichi suite au remaniement du 16 janvier 2021. Il avait, auparavant, été proposé au même poste dans le gouvernement de Habib Jamli en janvier 2020.

Abdellatif Missaoui est né le 1er novembre 1964, à Thala dans le gouvernorat de Kasserine. Il est juge de troisième échelon qui a occupé plusieurs postes, dont celui de président du Tribunal foncier de Kébili, de Gabès, de Mahdia et de Médenine. Il a été chef de circonscription au Tribunal du Kef et il est enseignant à l'Institut supérieur d'études juridiques de Gabès et membre fondateur et président du Centre national du droit foncier.

M. Missaoui a occupé le poste de gouverneur de Ben Arous durant cinq ans avant de démissionner à l’expiration de son détachement.