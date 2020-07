A la rencontre de Novo Nordisk Tunisie, lun des meilleurs employeurs dans le secteur pharmaceutique en Tunisie en 2020

Pour la deuxième année consécutive, Novo Nordisk Tunisie occupe les premières places en tant que meilleur employeur en Tunisie et l’un des employeurs de choix dans le secteur pharma. Filiale du leader mondial dans le traitement du diabète, forte de plus de 90 années d’innovations. Nous avons rencontré leur top management pendant la période de la pandémie du COVID-19 pour s’enquérir des mesures prises par l’entreprise.

Quelles sont les mesures sanitaires prises au sein votre entreprise pour lutter contre la propagation du Coronavirus ?

Depuis l’annonce de l’épidémie, nous avons suivi d’une manière journalière l’évolution du virus dans le monde. Nous avons instauré en février les mesures d’hygiène avec les gels hydrauliques, les distanciations sociales, thermomètre infrarouge, etc. Nous avons débuté le télétravail dès le début Mars lorsque l’Italie est entré en situation de crise et nous avons fourni des masques aux employés avec des recommandations claires de respecter les recommandations des autorités. Les équipes terrains ont été rapidement mobilisées pour faire attention et nous avons rapidement pris des décisions pour éviter tous risques d’être présent dans un environnement risqué.

Nous avons veillé à garantir une communication régulière via des newsletters sur l’évolution de covid19 en Tunisie pour informer nos collaborateurs sur la situation actuelle en Tunisie, et dans le monde et surtout les nouvelles réglementations tunisiennes durant la crise.

Est-ce que le télétravail à un impact sur l’efficacité et la performance de vos collaborateurs ?

Nous avons observé une grande flexibilité de nos collaborateurs lors de l’annonce du télétravail. Nous fournissons des médicaments vitaux pour les patients tunisiens, c’est la responsabilité de l’entreprise mais aussi des collaborateurs et maintenir nos relations avec nos prestataires de services est capital pour garantir la fluidité de nos interactions. Une telle vision claire a permis aux collaborateurs de mieux s’organiser d’une manière efficiente mais surtout réactive mais se ménager pour garder un bon rythme qui allie vie familiale et vie professionnelle.

Nous avons aussi gardé un certain dynamisme au sein de l’entreprise via un programme de formation hebdomadaire pour tous les collaborateurs afin de les aider à atteindre leurs objectifs professionnels

Comment faites-vous pour assister vos salariés qui le souhaitent ?

Dés le début nous avons veillé à garder une communication claire avec une ligne claire : « la sécurité des collaborateurs avant tout », nous avons ainsi fournit les gels hydro-alcooliques et les masques, nous avons fait en sorte d’éviter tout risques pour les collaborateurs.

Nous avons aussi concrétisé une de nos valeurs, que nos collaborateurs sont au centre de notre intérêt et que nous veillerons à préserver leur intégrité.

Nous avons surtout été à l’écoute durant les réunions départementale et de toute la filiale. Nous avons créé un espace sain ou tout un chacun peut partager ces ressentis vis-à-vis de cette période vue que chacun la vie différemment.

Comment organisez-vous les activités RH ?

Nous avons depuis toujours une bonne ambiance au sien de l’entreprise, une ambiance collégiale avec un groupe WhatsApp pour toute l’entreprise et par département. Ces groupes ont été capitaux pour cette période ; ils sont devenus notre espace de « pause » ou tout le monde se parle, rigole, joue des jeux, etc. Durant le mois de ramadan, notre senior éducatrice propose chaque jour un menu sain pour la rupture du jeun avec une recette de dessert aussi saine et facile pour passer la soirée ! Cette initiative a été très appréciée par les collaborateurs

L’équipe de communication interne a publié plusieurs fois par semaines des newsletters régulières pour les collaborateurs : informations sur la situation du covid19, comment occupé les enfants ne période de confinement, comment veiller à garder une bonne hygiène alimentaire, des outils et pratiques pour préserver sa santé mentale, etc.

Une grande mobilisation en interne sur un plan humain émanant des collaborateurs pour travers ensemble cette période

Quelles seraient les retombées d’une période de confinement trop longue sur le moral des collaborateurs ?

Comme nous l’avons dit, la période a été vécue différemment par chacun des collaborateurs avec chacun des challenges différents. Nous avons implémentés différents activités et outils durant le confinement pour garantir le moral des équipes surtout avec des horaires de travails flexibles.

Le challenge est surtout pour nos équipes terrains qui anticipent les changements observés dans les cabinets médicaux et dans les hôpitaux ; Nous avons ainsi travaillé méthodiquement avec des focus groupes pour bien préparer le plan de déconfinement de Novo Nordisk, un plan adapté à chaque région afin de permettre un retour adapté aux challenges de chacun.

La même approche a été appliquée pour les équipes bureau qui font face à d’autres challenges.

Ainsi nous avons appliqué une approche « bottom to top » pour le retour à la vie après covid19 et veiller ainsi au moral des équipes. L’écoute active et la flexibilité restent toujours des valeurs fondamentales !

Autres idées ou sujets qui vous semblent important à aborder :

Nous avons effectué des donations à plus de 7 hôpitaux régionaux et différentes associations durant la période de covid19 pour appuyer les équipes de première ligne des hôpitaux.

De telles initiatives ont été initiées par les collaborateurs et nous avons observé une mobilisation hors du commun pour ces actions.

On ressentait une fierté de tout un chacun du fait de pouvoir contribuer à la santé publique durant cette période