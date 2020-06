Signature dune convention de partenariat entre Ooredoo Tunisie et Enda Tamweel

L’opérateur de télécommunications Ooredoo Tunisie et l’institution de micro-finance Enda Tamweel ont signé une convention de partenariat permettant aux collaborateurs d’Enda Tamweel de bénéficier de plusieurs avantages.

L’objet de la convention porte sur l’élargissement de la coopération entre les deux partenaires, chacun leader dans son domaine, et la définition des contours et des modalités d’une nouvelle collaboration pour la mise en place de solutions innovantes et d’offres intéressantes pour les collaborateurs d’Enda Tamweel.

Enda Tamweel a porté son choix sur l’opérateur de télécommunications Ooredoo pour la qualité de ses prestations, l’excellence de ses services, sa propension continue à l’innovation et son savoir-faire pour la fourniture de services répondant aux besoins de ses clients en termes de prouesses technologiques et de coûts d’exploitation.

Le directeur général de Ooredoo M. Mansoor Rashid Al Khater a déclaré à cette occasion : « Ooredoo a mis toute son expertise au service de cette grande organisation dans le but de l’accompagner, l’assister techniquement et l’appuyer en tant qu’une institution de micro-finance. »

« Cet accord de partenariat entre Ooredoo et Enda Tamweel s’inscrit dans le cadre de notre stratégie qui consiste à participer à l’épanouissement et au développement économique de la Tunisie et à soutenir les différents acteurs de la micro-finance. Cela va leur permettre d’avoir des services financiers d’appui et de proximité. » a-t-il ajouté.

« Par la signature de cette convention, Enda Tamweel réaffirme son attachement à fournir à l’ensemble de ses collaborateurs des services de qualité. Cette convention signe le début d’un partenariat de qualité avec un opérateur reconnu pour la performance de ses solutions et pour la qualité de ses réseaux de télécommunications. Elle va également permettre de créer de nouvelles synergies dans un objectif commun de répondre aux besoins du marché et de fournir la meilleure qualité, a pour sa part affirmé Mohamed Zmandar, Directeur général d’Enda Tamweel.

Ooredoo Tunisie et Enda Tamweel s’engagent ainsi à accroitre leur portée sur leurs marchés respectifs en élargissant l’éventail de leur collaboration.