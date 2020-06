"Injah Men Darek" la plateforme en ligne gratuite de révision par excellence pour le bac lancée par lUniversité Centrale

Après avoir accompagné tout au long de la période de confinement et de crise sanitaire du au Covid-19 ses étudiants nationaux et internationaux qui n’ont pu rejoindre leurs pays.

L’Université Centrale membre du groupe Honoris United Universities premier réseau panafricain d’enseignement privé, se distingue encore une fois, en offrant cette fois-ci aux bacheliers qui sont en pleine période de révision, une plateforme en ligne gratuite spécialement dédiée à la préparation du baccalauréat.

Intitulée « Injah Men Darek », cette plateforme en ligne dispose de trois rubriques contenant tout ce dont un bachelier a besoin.

La première rubrique « prépare ton bac » propose des cours, des exercices, des examens ainsi que leurs corrigés consultables à n’importe quelle heure de la journée qui permettront aux élèves de s’exercer aux styles d’examens proposés le jour J, des cours viendront compléter le processus de révision.

La plateforme en ligne ne s’arrête pas là et ne se résume pas qu’à la révision elle propose également aux candidats deux autres rubriques la première « Badel Jaw », permet aux élèves de décompresser lors des pauses tout en apprenant et en se cultivant.

Elle offre aussi des astuces et des conseils pour gérer au mieux sa révision et réussir ainsi son baccalauréat.

La troisième et dernière rubrique se nomme quant à elle « Ba3d El Bac » et contient les informations nécessaires ainsi que les conseils adéquats pour se préparer à l’après bac.

En effet l’Université Centrale pense également à l’avenir des lauréats et mets à leur disposition des conseils d’orientation qui aideront les élèves à faire le bon choix en les orientant selon leurs désirs et leurs préférences vers les filières désirées leur permettant ainsi de s’épanouir dans leur future carrière estudiantine.

A travers la plateforme en ligne « Injah Men Darek » L’université Centrale se place plus que jamais comme vecteur de réussite scolaire et estudiantine pour les générations passés et à venir.

Voici le lien menant directement à la plateforme http://www.injahmendarek.com