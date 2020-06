OPPO Reno3 est désormais disponible chez Orange avec des offres exclusives et un prix préférentiel

OPPO a annoncé une nouvelle collaboration avec l'opérateur Orange Tunisie. Cette collaboration offre des avantages aux clients Orange qui souhaitent profiter des dernières technologies représentées par le tout nouveau smartphone Reno3 à un prix très attractif.

La première offre est dédiée aux nouveaux abonnés du Pack Ghrami Net 50 d'Orange, qui peuvent désormais bénéficier d'un tarif spécial sur OPPO Reno3 à 949 DT au lieu de 1099 DT. Cette offre comprendra également 40 Go d'Internet mobile, 180 minutes de communication vers tous les opérateurs en Tunisie et 50 SMS à l'échelle nationale.

La seconde offre est dédiée aux clients fidèles qui désirent renouveler leur abonnement en leur offrant un tarif préférentiel sur l'OPPO Reno3 au prix de 299DT au lieu de 1099DT.

Alimenté par le tout nouveau ColorOS 7 et intégrant les dernières avancées technologiques et la photographie exceptionnelle d'OPPO, Reno3 est prêt à créer une nouvelle tendance de photographie mobile et à redéfinir l'expérience de photographie sur smartphone.

Reno3 est livré avec un écran AMOLED Full HD de 6,4 pouces, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, une batterie 4025 Mah, USB de type C et fonctionne sous Android 10 avec ColorOS 7. Reno3 promet également une toute nouvelle expérience de jeu avec une batterie permettant une charge rapide de 30 W.

Les caméras arrières comprennent un capteur principal de 48 MP, un téléobjectif de 13 MP, un objectif ultra large de 8 MP et un capteur noir et blanc supplémentaire de 2 MP. À l'avant, la caméra selfie 44MP est logée dans l'encoche en forme de larme.

Pour retrouver toutes les informations relatives aux packs OPPO RENO3, rendez-vous dans une boutique Orange ou sur https://www.orange.tn dans la rubrique «Boutiques / Smartphones».