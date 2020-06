Topnet et le Centre des Jeunes Dirigeants signent un partenariat technologique

Topnet, le leader des fournisseurs de Services Internet en Tunisie et le Centre des Jeunes Dirigeants, viennent d’annoncer la signature d’un accord de partenariat technologique dans le cadre d’une cérémonie organisée le Lundi 15 Juin 2020 au siège de TOPNET en présence de la Directrice Générale de Topnet, Madame Rym Ben Dhief Akremi, et de Monsieur Moez El Ghali, Président National du (CJD).

Lors de son intervention, Mme Rym Ben Dhief Akremi, a déclaré qu’à travers ce partenariat, Topnet met à la disposition des jeunes dirigeants des solutions technologiques, adaptées aux besoins des jeunes entrepreneurs afin de les accompagner dans le développement de leurs activités et surtout dans leurs transformations digitales avec le moindre coût et la meilleure qualité.

Ce partenariat permettra aux adhérents du CJD de bénéficier des tarifs avantageux sur toute la gamme des offres de Topnet à commencer par la connectivité très haut débit, les solutions de cloud computing ainsi que les solutions de sécurité et de communication unifiées clé en main.

De son coté, Monsieur Moez El Ghali s’est félicité de la signature de ce partenariat qui s’inscrit dans les efforts constants que déploie le CJD dans la promotion de l’entreprenariat et l’accompagnement des entreprises, avec comme objectif ultime, une relance économique solide et durable. Il a aussi précisé qu’à travers cette convention le CJD et Topnet s’associent pour apporter leur soutien aux Jeunes Dirigeants tunisiens afin de leurs permettre de s’adapter aux nouveaux défis technologiques et de les accompagner dans leur transformation digitale pour la pérennisation de leurs activités,