Huit étudiants dHonoris United Universities sélectionnés pour les prestigieux Lindau Nobel Laureate Meetings 2021

La sélection de huit jeunes scientifiques et économistes du réseau panafricain illustre l’engagement mutuel d’Honoris et de Lindau Nobel Laureate Meetings pour encourager la recherche scientifique et économique en Afrique

Honoris United Universities, le premier réseau panafricain d'enseignement supérieur privé, a annoncé aujourd’hui la sélection de cinq de ses étudiants en sciences et trois de ses étudiants en économie, choisis parmi 1034 jeunes scientifiques et économistes de plus de 100 pays, pour participer aux 70ème Lindau Nobel Laureate Meetings (rencontres annuelles des lauréats du Prix Nobel) et au 7ème Lindau Meeting sur les Sciences Economiques en 2021.

Les rencontres, qui réuniront de jeunes scientifiques et économistes et des Prix Nobels de physique, de chimie, de physiologie, de médecine et d’économique, s’inscrivent dans le cadre du partenariat établi l’année dernière entre le réseau Honoris United Universities et les Lindau Nobel Laureate Meetings, visant à développer la recherche en sciences naturelles et économiques en Afrique.

Les scientifiques et économistes d’Honoris sélectionnés ont complété avec succès un processus de sélection en plusieurs étapes, impliquant 144 partenaires académiques des Lindau Nobel Laureate Meetings et d’universités d’économie allemandes - y compris les « Wirtschafts-und Sozialwissenschaftliche Fakultätentag » (WISOFT – Association des Facultés de Sciences Sociales et Economiques). Les étudiants retenus ont été sélectionnés parmi les meilleures universités du continent qui appartiennent au réseau dont l'Université Mundiapolis au Maroc, l'Université Centrale en Tunisie et la REGENT Business School en Afrique du Sud.

Luis Lopez, CEO d'Honoris United Universities a déclaré : « En tant que partenaire académique des Lindau Nobel Laureate Meetings, nous sommes extrêmement heureux de contribuer au développement d'un capital humain africain de classe mondiale dans les domaines cruciaux des sciences et des mathématiques. Je suis fier que huit étudiants exemplaires du réseau Honoris aient été sélectionnés pour participer à cet événement aussi compétitif que prestigieux. Cette distinction témoigne de la qualité de l’enseignement dispensé par le corps académique de nos institutions centré sur la réussite de l’étudiant et sur la recherche. Leur participation à cet événement majeur est une merveilleuse opportunité pour nos étudiants de promouvoir la recherche en économie et sciences naturelles en Afrique. »

En raison de la pandémie de COVID-19, les rencontres physiques, initialement prévues pour 2020, sont reportées à 2021. Les 70ème Lindau Nobel Laureate Meetings se dérouleront donc du 27 juin au 2 juillet 2021 et le 7ème Lindau Meeting sur les Sciences Economiques du 24 au 28 août 2021.

En 2020, les Lindau Nobel Laureate Meetings organiseront deux forums en ligne passionnants, réunissant près de 40 lauréats du Prix Nobel, des scientifiques et économistes du réseaux Lindau, des Alumni de Lindau et les étudiants sélectionnés à travers le monde entier pour échanger et partager leurs connaissances, idées et questions au travers d’une série d’activités interactives de haut niveau.

Ces activités comprendront notamment l'Online Sciathon 2020 (19 - 21 juin), un hackathon de 48 heures auquel participeront les scientifiques et économistes du réseau Lindau et les étudiants sélectionnés et portant sur des sujets liés à l’open science, au changement climatique et au capitalisme de l’après COVID-19.

Le Sciathon sera suivi par les Online Science Days 2020 (28 juin - 1er juillet), quatre jours de débats, d’échanges et de discussions scientifiques « nouvelle génération » entre lauréats du Prix Nobel, scientifiques et économistes du réseaux Lindau et les étudiants sélectionnés pour 2021. Les invités et journalistes pourront suivre l'intégralité du programme en direct. Il est également possible pour les autres parties intéressées (jeunes scientifiques ou économistes, les partenaires académiques potentiels ou les bienfaiteurs) de s’inscrire pour obtenir un accès.

Depuis sa création en 1951, environ 400 lauréats du Prix Nobel ont pris part aux Lindau Nobel Laureate Meetings, organisés chaque année comme un forum d’échange scientifique transgénérationnel, pluriculturel et pluridisciplinaire. Le thème est alterné chaque année entre les trois disciplines du Prix Nobel de sciences naturelles : la physique, la chimie et la physiologie & la médecine. Une réunion interdisciplinaire basée sur les trois sciences naturelles a lieu tous les cinq ans et le Lindau Meeting sur les sciences économiques a quant à lui lieu tous les trois ans.