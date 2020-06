Les produits WikiPAM des femmes artisanes du Nord-ouest désormais sur Founa.com

Partenaire de longue date des producteurs locaux, le supermarché en ligne Founa.com compte désormais parmi ses 15 000 références, les nouveaux produits de la marque Wiki PAM, une gamme composée d’infusions, d’huiles essentielles et de l’huile végétale de Lentisque pistachier produite par les femmes artisanes de la région du nord ouest tunisien, près de Siliana, Beja, le Kef ou encore Ain Draham.

Ces produits fabriqués à base de plantes aromatiques et médicinales (PAM) font appel aux compétences ethnobotaniques de ces femmes tunisiennes au savoir-faire ancestral en matière de valorisation des plantes de la région dont les vertus font consensus.

Wiki PAM est un cluster qui leur apporte une expertise en matière de gestion, de logistique et de commercialisation pour pérenniser revenus et emplois et améliorer ainsi les conditions de vie des familles et communautés rurales dont elles sont issues. Le cluster Wiki PAM est un groupement de plusieurs parties prenantes opérant dans le secteur des PAM, créé par le projet « Action Collaborative pour les Exportations artisanales », ACEA*.

Pour Founa.com, l’objectif est triple : il vise à promouvoir les productions locales, permettant un approvisionnement en circuit court dans un objectif éco-environnemental plus respectueux de la planète. Il a également pour but de valoriser le patrimoine tunisien. Avec plus de 500 types de plantes aromatiques et médicinales, la Tunisie est l’un des pays les mieux dotés en matière de biodiversité végétale alors même que dans son dernier rapport, le Fonds mondial pour la nature alerte sur une dégradation de cette biodiversité dans le monde. Enfin, il s’agit surtout pour le supermarché en ligne de contribuer au développement de régions marginalisées de la Tunisie en offrant aux productions des femmes artisanes de nouveaux débouchés commerciaux, améliorant leurs revenus et la stabilité de ceux-ci.

Lavande, thym, eucalyptus globuleux, ou encore Cyprès, Romarin ou Myrte, la gamme des produits Wiki PAM compte déjà de nombreuses références aux vertus naturelles bénéfiques à toute la famille, désormais gagnée par le pouvoir des plantes tunisiennes.

* Le projet ACEA est financé par l’Ambassade des Etats Unis en Tunisie et implémenté par l’organisation internationale FHI 360 en partenariat avec l’Office National de l’Artisanat Tunisien (ONAT).

