Next Step obtient la certification ISO 9001 pour son Système de Management de la Qualité

L’intégrateur de solutions d’infrastructures IT et fournisseur Cloud, Next Step, a obtenu, récemment, la certification ISO 9001 version 2015, un gage supplémentaire de qualité et de confiance pour les clients et les partenaires de l’entreprise.

Pour permettre aux entreprise de bénéficier d’une infrastructure robuste, Next Step a, notons-le, engagé le processus de certification sur toute la chaîne de valeur de ses activités principales, entre autres, l'intégration, le service et le Cloud.

Créée en 2012, Next Step a lancé la démarche de certification et de standardisation en 2018 dans le cadre de l’amélioration de ses processus métier et son engagement à consolider la crédibilité de son fonctionnement interne inhérent à la réorganisation dans laquelle l’entreprise s’est impliquée depuis 2015.

« Cette Politique guide le développement de nos activités de manière durable et efficace assurant par la même occasion la pérennité de l’entreprise. Ce projet d’amélioration qui nous implique tous, atteste, d’une part, de notre recherche continue de la satisfaction de nos clients en les faisant bénéficier d’un progrès perpétuel, et d’autre part, de notre engagement dans une politique de partage et de pérennisation de notre savoir-faire », a déclaré le directeur général de Next Step, Hichem Maalaoui.

Impliquée de bout en bout dans ce projet d’amélioration de la politique management de l’entreprise, la direction générale s’est engagée à instaurer la discipline et la rigueur nécessaires pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés dans le respect des exigences légales, réglementaires et normatives ISO 9001.

Avec l’adoption de cette démarche d’amélioration continue, l’entreprise saura, par ailleurs, analyser les écarts et appliquer les mesures correctives nécessaires.

La conformité de toutes les procédures orientées clients et support a pu être vérifiée par les auditeurs de l’organisme de Certification Allemand TÜV Rheinland.

A propos de Next Step IT

NEXT STEP est un intégrateur de solutions d’infrastructure IT dans le domaine des réseaux, de la convergence Voix et Vidéo, de la sécurité, des solutions de Cloud et de Datacenter. NEXT STEP accompagne ses clients pour l’étude, la conception, l’implémentation, la migration, l’exploitation, l’optimisation et la maintenance de toute infrastructure informatique. NEXT STEP offre aussi un large portefeuille de services Cloud, de services managés ainsi que des services de support et d’infogérance pour tous types d’entreprise.

Avec ses équipes de 100 collaborateurs, Next Step dessert les plus grandes entreprises privées et publiques à l’échelle Nationale ainsi qu’on plusieurs pays de l’Afrique subsaharienne.