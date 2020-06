A la rencontre de Mezzo Tunisie, lun des meilleurs employeurs dans le secteur BPO en 2020

Pour la première année, Mezzo Tunisie occupe le Top 5 des meilleurs employeurs en Tunisie et l’un des employeurs de choix sans le secteur du offshoring. Filiale d’un groupe français, l’entreprise oriente l’ensemble de ses énergies à l’amélioration continue de ses engagements qualité et d’innovation participative. Notre expérience se concentre sur 4 principaux pôles ayant pour objectif d’offrir une relation sur-mesure à tous ses clients dans un équilibre optimal Efficacité / Satisfaction Clients / ROI.





Malgré le contexte actuel, Mezzo Tunisie met tout en œuvre pour le bien-être social et financier de ses collaborateurs

Malgré le fait que le secteur des centres d’appels et de la relation clientèle connait en ce moment une baisse de 50% dans ses activités (rappelons que le secteur représente un chiffre d’affaire de 300 millions d’euros en Tunisie), Mezzo, partenaire de la relation client sur mesure qui ouvrait son premier bureau à Tunis en 2005, conserve toute sa sérénité et préfère mettre en avant la santé de ses collaborateurs.

Afin de pouvoir conserver son lien contractuel avec ses partenaires et continuer à assurer efficacement ses activités, Mezzo avait proposé à ses collaborateurs à la mi-mars une formule de télétravail et avait mis à leur disposition tous les moyens techniques pour pouvoir travailler confortablement de leurs domiciles. Pour les personnels qui devaient travailler sur les sites, une batterie de mesures préventives (distanciation, fourniture de gel hydro-alcoolique et de masques, désinfection des postes de travail à chaque changement de shift, etc.) avait été mise en place, très tôt, afin de préserver leur santé et leur sécurité sanitaire.

« Ce mois de télétravail que nos collaborateurs pouvaient ou non accepter, nous a permis de mesurer encore une fois la motivation de nos équipes dont le rendement de travail fut tout aussi productif qu’en temps normal. Nous en sommes très fiers, surtout que nos collaborateurs se sont montrés promoteurs, préférant nous adapter à leurs attentes. Tout se fait dans la bonne humeur et nous aimons lorsque nos employés nous font parvenir leurs photos de télétravailleur, heureux et détendu » précisait la Direction de Site Mezzo Tunis.





Radio Mezzo pour tisser du lien et créer des rapports extra professionnels

Afin de lutter contre l’isolement social que pourrait connaître certains de ses collaborateurs et créer une ambiance extra professionnelle et ludique, Mezzo a également rouvert sa radio interne par le biais de la page FB de l’entreprise. Deux fois par semaine, à des horaires adaptés, des programmes variés, animés par des collaborateurs volontaires, traitent les sujets du moment, à savoir le Ramadan et la prévention contre le Covid-19 et tout autre thème proposé par ses auditeurs.

« Notre radio Mezzo permet de créer un lien sympathique, à la fois physique et visuel. Elle change les idées de nos collaborateurs isolés, renforce nos liens et donne des informations utiles sur le Covid-19. Elle propose aussi des recettes ramadanesques, sondages, des idées de lectures… Nous restons toujours très positifs sur nos ondes et les rires se font souvent entendre.» précisait Jed SAID, Responsable Formation et Recrutement.





La cellule d’écoute prend toute son importance dans cette période anxiogène

Faisant partie d’un dispositif habituel Mezzo, la cellule d’écoute, gérée par le Département des Relations Humaines, revêt toute son importance durant cette période anxiogène. Espace confidentiel où les employés de l’entreprise peuvent exprimer (verbalement et par écrit) leurs doutes, parler de leurs problèmes, exprimer leurs angoisses, la cellule d’écoute et d’accompagnement leur permet d’être écoutés, entendus et bénéficié d’un soutien.





Mezzo offre l’accès à la plateforme en ligne du Projet Voltaire

Les établissements scolaires sont fermés en Tunisie, sous-entendant que les parents doivent assurer la continuité pédagogique auprès de leurs enfants. Pour les aider encore plus, Mezzo leur offre un accès (valable pour quatre enfants) à la plateforme du Projet Voltaire, outil d’entraînement en ligne en orthographe et en grammaire française qui recense 5 millions d’utilisateurs à travers le monde, de la troisième année primaire jusqu’au lycée. Tout simplement téléchargeable, le Projet Voltaire permet aux enfants, en seulement trois à quatre sessions de vingt minutes chaque semaine, de rapidement progresser en français.

Cerise sur le gâteau Mezzo, les collaborateurs de l’entreprise ont pu avoir une visibilité sur leur rémunération en mars, avril et Mai et ont reçu avant l’heure, la prime de treizième mois et celle de l’Aïd.