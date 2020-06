La Biat tient ses assemblées générales extraordinaire et ordinaire le 3 juin à huis clos

Les assemblées générales extraordinaire et ordinaire de la Biat se sont tenues à huis clos le 3 juin 2020 sous la présidence d’Ismail Mabrouk, Président du Conseil d’Administration, et en présence du Directeur Général, Mohamed Agrebi, et du bureau de l’assemblée. Les actionnaires préalablement inscrits à une plateforme en ligne ont pu participer aux travaux, interagir avec les présents et voter par correspondance.

Conformément aux recommandations du Conseil du Marché Financier, et au vu de la situation inédite de confinement ciblé que vit le pays, la BIAT a tenu ses assemblées générales exclusivement à distance. Une démarche a été mise en œuvre à la Biat pour réunir les conditions nécessaires et favorables au bon déroulement des séances et à la préservation des droits des actionnaires tout en veillant à la qualité du dialogue actionnarial. Une plateforme de participation à distance simple d’utilisation a été mise en place pour permettre aux actionnaires de participer aux travaux et d’interagir avec le bureau des assemblées.

Des assemblées générales à distance sur fond de crise sanitaire :

Dans son allocution d’ouverture, le président du conseil d’administration de la Biat, Ismail Mabrouk, a annoncé la tenue successive des assemblées générales extraordinaire et ordinaire de la banque. Il a rappelé la mobilisation exceptionnelle de la Biat et de ses collaborateurs pour les clients et pour la société durant la crise sanitaire du Coronavirus. En s’exprimant sur les premières priorités fixées dès le début de la crise, il a souligné la mise en œuvre du dispositif de continuité d’activité qui a permis de réorganiser le travail de façon rapide dans le respect des mesures sanitaires, tout en maintenant l’ensemble des agences de la BIAT opérationnelles, avec un effort de sensibilisation des clients à l’utilisation des canaux bancaires à distance. Un hommage a été rendu aux collaborateurs de la BIAT, fortement mobilisés tout au long de la crise, et à leur engagement pour soutenir les clients et les aider à mettre en place les solutions les plus à même d’atténuer l’impact de la crise et de préserver l’activité économique.

L’Assemblée Générale Extraordinaire approuve l’augmentation de capital par incorporation des réserves :

En début de séance, l’Assemblée Générale Extraordinaire a statué sur l’augmentation de capital de la Biat par incorporation de réserves ordinaires d’un montant de 8.500.000 dinars. Cette augmentation de capital a pour objectif de récompenser les actionnaires pour leur attachement et leur fidélité à la banque et donne lieu à l’émission de 850.000 actions nouvelles, de valeur nominale de 10 (dix) dinars chacune, à attribuer gratuitement aux anciens actionnaires à raison d’une (1) action nouvelle gratuite pour vingt (20) actions anciennes. Le capital social de la BIAT passe ainsi de 170 Millions de Dinars à 178,5 Millions de Dinars.

La résolution relative à la modification et la mise en conformité des statuts avec les dispositions législatives en vigueur a été également adoptée.

L’Assemblée Générale Ordinaire approuve l’affectation du résultat net aux réserves :

Après approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019, l’Assemblée Générale Ordinaire a approuvé les résolutions proposées par le conseil d’administration et a décidé d’affecter le résultat net de l’exercice 2019, qui s’élève à 333 millions de dinars, aux réserves pour réinvestissements financiers et au report à nouveau. Cette décision est motivée par les mesures de la Banque Centrale de Tunisie qui visent à consolider la solidité financière des banques pour se prémunir contre les éventuels aléas d’un contexte difficile et leur permettre de continuer à financer l’économie dans le respect des ratios prudentiels.

Réalisations chiffrées et faits marquants de l’exercice 2019 :

Le développement continu de la Biat a ensuite été mis en exergue. Il résulte tout à la fois de son capital humain, principale richesse de la BIAT, et des projets de transformation mis en place depuis plus de 10 ans au niveau de son organisation commerciale, de son système d’informations, de ses process et de ses modes de gouvernance.

Lors de son intervention, Mohamed Agrebi, Directeur Général de la Biat, a indiqué que la banque a su préserver sa position sur les principaux indicateurs d’activité en dépit d’un contexte de perte de vigueur de la croissance nationale. Les dépôts se sont situés à 12 997 millions de dinars dans un marché toujours marqué par des tensions sur la liquidité.

La BIAT a également confirmé son statut de bailleur de fonds bancaire de premier ordre, attesté par son soutien indéfectible à l’économie et le financement des projets des ménages portant le niveau des crédits bruts à 10 945 millions de dinars. Le niveau de risque reste maitrisé avec un taux de CDL situé à 6.4%.

Par ailleurs, le cap a été maintenu en termes de dynamisme commercial avec près de 70 000 nouveaux clients portant ainsi la totalité des clients accompagnés par la BIAT à plus de 920 000 dont 36 000 entreprises.

Compte tenu de ces performances, le résultat net de la banque s’est établi à 333 millions de dinars permettant une consolidation de ses ratios de rentabilité et leur maintien dans des fourchettes élevées :

• Un PNB/Total Actif de 5.9%

• Un ROE de 22.6%

• Un ROA de 2%

Le bienfondé des orientations stratégiques de la Biat lui a valu une reconnaissance internationale à travers l’obtention de 4 labels d’excellence décernés par des organismes internationaux de renom, gratifiant sa bonne gestion, sa gouvernance et la qualité de ses services :

• Global Finance désigne la Biat comme "Meilleure banque en Tunisie" pour la 4ème année consécutive ;

• Euromoney décerne à la Biat son Prix d’excellence "Meilleure banque en Tunisie" pour la 2ème fois ;

• Capital Finance International attribue à la Biat le prix de "Meilleure gouvernance bancaire en Tunisie 2019" ;

• Business Vision accorde à la Biat le prix de "Meilleure équipe de gestion bancaire en Tunisie 2019".

Poursuite des projets stratégiques et renforcement du groupe Biat :

En 2019, la BIAT a poursuivi avec succès la mise en place de sa stratégie commerciale plaçant le client au centre de ses préoccupations à travers des dispositifs de prise en charge, des offres différenciées et des canaux de distribution adaptés aux différents segments de la clientèle. Le déploiement de ces dispositifs a aussi été accompagné du renforcement du corps des commerciaux avec un programme dédié à leurs spécialisation et montée en compétence et des outils nécessaires à l’atteinte de leurs objectifs.

La Biat continue également sa transformation digitale au bénéfice des clients afin d’améliorer leur expérience et leur offrir des produits innovants tout en optimisant les coûts. Le projet ambitionne aussi de maintenir le leadership de la banque en matière de système d’information et de développer sa stratégie multi-canal.

Par ailleurs, l’année 2019 a été marquée par le lancement des pourparlers pour l’acquisition de Tunisie Valeurs par le groupe BIAT. La finalisation de cette transaction au premier trimestre 2020 a pour objectif de consolider le positionnement du Groupe BIAT sur les activités de marché des capitaux, d’élargir son offre corporate et de mettre à la disposition de sa clientèle un accompagnement sur mesure presté par les meilleurs experts de la place.

L’année 2019 s’achève sur une note positive pour la Biat qui continue à se surpasser malgré le contexte difficile actuel pour soutenir l’économie et répondre aux besoins de sa clientèle.

Au cours de cette année, la Biat a pu développer son offre et améliorer son modèle opérationnel et commercial pour fidéliser ses clients.

Les performances qu’elle a réalisées en 2019 consolident sa résilience financière et lui permettent de poursuivre l’accompagnement de l’économie tunisienne avec sérénité en 2020.

Son mode de gouvernance, sa gestion saine et maitrisée de son activité et de son développement lui confèrent les atouts nécessaires pour continuer à offrir des prestations de qualité et à la hauteur des attentes de sa clientèle.