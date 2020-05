Crise de la Covid-19, Honda Tunisie annonce une révision tarifaire de toute sa gamme

La société « Japanese Motors Company » concessionnaire Honda Motor en Tunisie, annonce prendre des mesures exceptionnelles pour faire face à la situation économique engendrée par la crise de la Covid-19.

En effet, JMC Honda annonce une révision tarifaire de toute sa gamme grâce aux directives et au support octroyés par Honda Motor Company.

Ce changement de plan tarifaire, étudié conjointement avec le constructeur, vise à offrir au consommateur tunisien les voitures Honda à des prix plus adéquats à la situation économique matérialisée par une baisse du pouvoir d’achat du consommateur.

Pour sa part, JMC annonce que cette révision tarifaire, obtenue grâce au support de Honda Motor n’est en aucun cas une promotion éphémère mais que ces tarifs resteront en vigueur tout au long de l’exercice 2020, et ce, dans la limite des stocks disponibles.

Honda Tunisie informe également que toutes les mesures sanitaires pour la prévention contre la Covid-19 ont été prises, à savoir :

- La désinfection de tous les locaux et de tous les véhicules dans le showroom et à la livraison ;

- La prise de température à l’entrée du site de JMC ;

- Le port obligatoire du masque de protection aux employés et aux visiteurs ;

- La mise à disposition des visiteurs de gels hydro alcooliques, gants et masques chirurgicaux.